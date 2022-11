Cinemas têm 10 estreias em semana de feriado, incluindo filmes da Mostra Internacional de SP

Quem chega às telas, mas não é bem uma estreia, é “E.T. – O Extraterrestre”, clássico de Steven Spielberg que ganha sessões remasterizadas em telas Imax na comemoração de seus 40 anos

NATHALIA DURVAL

SÃO PAULO, SP

O feriado de Finados, nesta quarta-feira, 2 de novembro, marca uma semana concorrida nas salas de cinema, que recebem dez estreias, lançadas oficialmente nos nesta quinta, dia 3.

Entre eles está “A Luz do Demônio”, terror hollywoodiano com padres e freiras que fazem exorcismos. Há ainda “Lilo, Lilo, Crocodilo”, filme sobre um réptil cantor, e “One Piece Film: Red”, adaptação do famoso mangá.

A data também marca o encerramento da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. No embalo, alguns títulos que acabaram de ser exibidos no festival vão direto para as telonas do circuito comercial.

Exemplo é “Com Amor e Fúria”, protagonizado por Juliette Binoche e dirigido por Claire Denis, que levou o prêmio de melhor direção no Festival de Berlim com este longa sobre um casal apaixonado.

Outros longas vindos da programação da Mostra são os nacionais “Carvão”, de Carolina Markowicz, que colecionou três troféus no Festival do Rio, e “O Clube dos Anjos”, adaptação do livro de Luis Fernando Verissimo com nomes como Matheus Nachtergaele, Otávio Muller e Paulo Miklos.

Quem chega às telas, mas não é bem uma estreia, é “E.T. – O Extraterrestre”, clássico de Steven Spielberg que ganha sessões remasterizadas em telas Imax na comemoração de seus 40 anos. A produção, lançada em 1982, levou quatro estatuetas do Oscar e se manteve por anos como a maior bilheteria do cinema mundial.

Veja abaixo os dez títulos compõem a semana de lançamento dos cinemas, que volta a ficar agitada.

Carvão

Irene e o marido têm uma pequena carvoaria no quintal de casa, numa cidade do interior. Eles cuidam do filho pequeno e do pai dela, que não sai mais da cama e não fala. Tudo muda quando aceitam hospedar um criminoso estrangeiro em troca de dinheiro.

Brasil, Argentina, 2022. Direção: Carolina Markowicz. Com: Maeve Jinkings, Cesar Bordon e Jean Costa. 18 anos

O Clube dos Anjos

Exibido na 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, acompanha um grupo de sete amigos que se reuniam todos os meses no chamado Clube do Picadinho. Um misterioso cozinheiro começa a servir banquetes, e as amizades são retomadas. Mas, no dia seguinte, um dos homens amanhece morto.

Brasil, 2020. Direção: Angelo Defanti. Com: Matheus Nachtergaele, Otávio Müller e Paulo Miklos. 16 anos

Com Amor e Fúria

Juliette Binoche e Vincent Lindon, de “Titane”, vivem Sarah e Jean, um casal apaixonado que mora em Paris. O relacionamento parece ir bem, até que, um dia, Sarah cruza com François, rapaz abandonado por ela para ficar com Jean dez anos antes.

França, 2022. Direção: Claire Denis. Com: Juliette Binoche, Vincent Lindon e Grégoire Colin. 16 anos

A Conferência

O drama de guerra alemão é ambientado em 1942 e reconstitui a conferência de Wannsee, que reuniu representantes do alto escalão do regime nazista no subúrbio de Berlim. O encontro de cerca de 90 minutos tinha como objetivo planejar o extermínio de milhões de judeus na Europa.

Alemanha, 2022. Direção: Matti Geschonneck. Com: Philipp Hochmair, Johannes Allmayer e Maximilian Brückner. 14 anos

Esperando Bojangles

O filme francês é baseado no livro homônimo de Olivier Bourdeaut, no qual um garoto vê os pais dançando todas as noites ao som de “Mr. Bojangles”, canção de Nina Simone. À medida que o tempo passa, eles percebem que a matriarca está gradualmente afundando na loucura.

França, Bélgica, 2021. Direção: Regis Roinsard. Com: Grégory Gadebois, Romain Duris e Virginie Efira. 16 anos

Kevin

O documentário narra o encontro entre a diretora e Kevin em Uganda. Elas se conheceram há duas décadas, quando estudaram juntas na Alemanha, mas não se viam desde então. A partir dessa reunião, ambas discutem as histórias do passado e os desejos futuros.

Brasil, 2021. Direção: Joana Oliveira. 10 anos

Lilo, Lilo, Crocodilo

O personagem do título é um réptil cantor que vive no sótão da casa dos Primm, que acabaram de se mudar para Nova York. Lilo vira amigo do filho da família e o ajuda se adaptar à nova escola e aos amigos. O problema é que um vizinho rabugento quer se livrar do animal. Na versão original, a voz do crocodilo que canta é dublada pelo cantor pop Shawn Mendes.

Estados Unidos, 2022. Direção: Will Speck e Josh Gordon. Livre

A Luz do Demônio

No terror, o Vaticano abre uma escola para treinar padres exorcistas, seguindo um aumento no número de casos de possessões. Uma freira está entre as alunas e parece ter um dom especial, mas precisa lidar com uma entidade que a persegue.

Estados Unidos, 2022. Direção: Daniel Stamm. Com: Virginia Madsen, Jacqueline Byers e Colin Salmon. 14 anos

Mali Twist

Ambientado em Mali, na África, na década de 1960, o longa acompanha jovens que se encontram para dançar o twist, dança derivada do rock, importada dos Estados Unidos e da Europa. Num sonho de renovação política, um jovem socialista se apaixona por Lara, mas ela está em um casamento forçado. Eles então decidem fugir juntos para outra cidade.

Canadá, França, Senegal, 2021. Direção: Robert Guédiguian. Com: Stéphane Bak, Alice da Luz e Saabo Balde. 14 anos

One Piece Film: Red

A adaptação de um dos mangás mais famosos acompanha Uta, uma cantora famosa, conhecida por esconder a própria identidade ao se apresentar. Pela primeira vez, ela decide se revelar ao mundo em um show ao vivo.

Japão, 2022. Direção: Gorô Taniguchi. 12 anos

