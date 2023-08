Cineclube Mapati exibe o premiado “Filhas de Lavadeira”

Sessão e debate com a produtora do filme ocorre nesta sexta (11), com entrada gratuita

Em sua segunda edição, o Cineclube Mapati apresenta o filme “Filhas de Lavadeiras”, dirigido por Edileuza Penha de Souza, produzido por Ruth Maranhão e Marcus Azevedo. Após o filme, é realizado um debate com participação da produtora Ruth Maranhão. A sessão do cineclube é nesta sexta (11/agosto) no Teatro Mapati, às 19 horas e tem entrada gratuita, com retirada pelo Sympla (bit.ly/CineclubeMapati2).

“Filhas de Lavadeiras” apresenta histórias de Mulheres Negras que, graças ao trabalho árduo de suas mães, puderam frequentar a escola e seguir diferentes caminhos. Para isso, a diretora se vale de memórias, alegrias, tristezas, dores e poesias, que se fazem presentes como possibilidades de um novo destino, transformando o duro trabalho das lavadeiras em um espetáculo de vida e plenitude.

Exibido e selecionado para vários festivais e prêmios, o filme venceu o prêmio de melhor curta brasileiro no Festival de Cinema É Tudo Verdade, em 2020. A obra foi qualificada para ser indicada a representar o Brasil no Oscar de 2021. Ainda em 2021, foi premiado como o melhor curta no 20º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Além do reconhecimento no Brasil, o filme foi escolhido pelo Festival Europeu Les Nuits Em Or como um dos 38 melhores curtas-metragens do mundo de 2022.

SERVIÇO

Cineclube Mapati

Sábado, 11 de agosto, 19h

Espaço Cultural Mapati (SHCGN 707, Bloco K, Nº 5, Asa Norte)

Entrada gratuita com retirada de ingressos pelo Sympla – bit.ly/CineclubeMapati2

Filme: “Filhas de Lavadeiras” (22min)

Informações: (61) 3347-3920 (WhatsApp)