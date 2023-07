Cineasta brasiliense lança série documental inédita gravada no Gama

Encantado com o brilho cênico das tradições orais brincantes, “Estrela da tarde” mergulha numa autobiografia emergente das periferias do DF e suas travessias

Entre os dias 05 e 28 de agosto, a região administrativa do Gama recebe a estreia da série documental “Estrela da Tarde”. O documentário, dividido em três capítulos, é uma criação artística inédita, produzida pelo cineasta, brincante e dançarino Francisco Rio, artista transgênere criado na região. Durante três fins de semana do mês, o primeiro capítulo do filme será exibido em diferentes espaços culturais da cidade, em oito exibições com entrada franca. As sessões de estreia acontecem nos próximos dias 05 e 06, na Cia Lábios da Lua, com participação especial do cantor de Kirá, no dia 06.

“Estrela da tarde” é um documentário composto por três capítulos de 20 minutos. Foi originalmente criado para ser um espetáculo teatral, iniciado em 2020 com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal. Em dois anos e meio de um processo criativo revirado pela pandemia do Covid-19, tanto a obra quanto seu realizador se reinventaram, transicionando a narrativa para o formato audiovisual. O filme apresenta-se na linguagem documental/ficção autobiográfica, permeada de poesia e de encantamentos inspirados nos universos das brincadeiras e tradições orais dos brasis, principais espaços de formação do artista.

A cidade do Gama toma à frente da história como berço de Francisco Rio. Nesse território histórico, onde habita sua extensa família e onde seus avós candangos se abrigaram, “Estrela da tarde” vai alinhavando três fios: a ancestralidade do brincante, a história descentralizada da construção da capital Brasília e a criação de sua brincadeira cênica. No cerne da narrativa, Francisco desalinha memórias e protagoniza a cena com figuras teatrais brincantes materializadas para homenagear Estelita Mangueira de Souza e Ivete Mangueira de Souza, avó e mãe falecidas durante a pandemia.

O documentário aborda temas como infância, gênero, branquitude, território, espaço público, violência doméstica e sexual, poesia, processo criativo, morte, necropolítica, encantamento e resistência dos saberes e práticas das oralidades, memória e memória candanga. Um filme contador de história! Uma obra audiovisual produzida por um cineasta brincante que, há mais de 15 anos, segue farejando a sua própria transcestralidade através dos universos de algumas brincadeiras e povos tradicionais do Brasil.

SERVIÇO

Estreia – Doc Estrela da Tarde

Quando: de 05 a 28 de agosto, aos sábados e domingos

Onde: em espaços culturais do Gama e online

Entrada: franca

Classificação: 12 anos

Redes sociais: @estreladatardefilme

Informações: 61 9.8422.7194