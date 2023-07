Cine Brasília tem estreia do longa mineiro Canção ao Longe

Confira a programação da semana

A cine-semana de 6 a 12 de julho é marcada pela estreia de Canção ao Longe, longa-metragem da diretora mineira Clarissa Campolina apresentado nos festivais de Brasília e Tiradentes, e pela continuação da mostra 5x Godard, realizada em uma parceria entre o Cine Brasília, a Cinemateca da Embaixada da França e o Institut Français, apresentando cinco obras fundamentais deste que é um dos criadores do movimento “Nouvelle Vague”. Vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, Close volta à programação da sala, onde estreiam, também, o longa O Gato de Botas 2 – O último pedido na sessão infantil, e o curta pernambucano Pedro e Inácio é o selecionado da semana para abrir as sessões de La Parle, filme francês que segue em cartaz na programação.

Canção ao Longe, estreia da semana, traz para o centro da narrativa do filme o retrato íntimo das relações familiares e sociais, a fim de revelar fissuras e colocar em xeque as estruturas em que os indivíduos se moldam. O encontro da diretora mineira Clarissa Campolina com a tatuadora Mônica Maria modificou e enriqueceu as questões a serem trabalhadas no filme. Mônica é uma mulher preta e a questão racial passou a ser fundamental para a narrativa e todo o processo do filme, desde sua escrita, até a pesquisa, produção, ensaios com os atores e atrizes, que remete a um processo iniciado em 2012.

Na mostra 5x Godard, os frequentadores do Cine Brasília têm a oportunidade de rever clássicos de um dos criadores da “Nouvelle Vague”, movimento dos anos 1960 que revolucionou o cinema mundial. O início da carreira de Godard remete a 1959, ano de lançamento de Acossado, um marco definitivo de sua carreira, marcado pela busca pela liberdade estética na linguagem cinematográfica, numa mistura de referências que passam pela cultura erudita, subcultura, cultura de massa, HQs e outros. A partir de quinta, o espectador assiste O Demônio das Onze Horas, A Chinesa, O Desprezo, Acossado e Alphaville.

Voltando à programação da sala, o longa Close aborda a vida e intimidade de dois adolescentes, Léo e Rémi, em busca da compreensão da sexualidade. Filme do diretor belga Lukas Dhont, aborda a amizade dos dois meninos através do olhar dos outros. Léo é imaginação, criatividade, Rémi é introversão, simplicidade, ternura. Se as meninas da escola sentem que existe algo mais do que amizade entre elas, os meninos demoram mais para detectar essa relação de proximidade, e acabam estigmatizando uma forma de homossexualidade. Onde havia inocência, a “verdade social” gradualmente se insinua.

Estreando na cinesemana, o curta-metragem Pedro e Inácio do diretor pernambucano Caio Dornelas, retrata uma pequena comunidade de camponeses do interior do Brasil em luta pelo direito à terra, ao trabalho, à justiça e à dignidade. Exibido na última edição do Festival de Tiradentes, o curta foi finalizado em 2023 e no Cine Brasília será exibido como abertura da sessão de La Parle, filme francês exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que estreou na semana passada em salas de todo o Brasil. Coprodução Brasil-França filmada em iPhones, o filme tem tom documental, apesar de ser ficção e é dirigido a muitas mãos, inclusive as da brasileira Gabriela Boeri. Ela também assina roteiro e atua no longa.

Programação de 6 a 12 de julho

SEXTA-FEIRA (07/07/2023)

10h00 – O Gato de Botas 2: O Último Pedido

15h00 – Close

17h00 – Pedro e Inácio + La Parle

19h00 – Acossado (Mostra 5x Godard)

21h30 – Canção ao Longe

SÁBADO (08/07/2023)

10h00 – O Gato de Botas 2: O Último Pedido

15h00 – Close

17h00 – Pedro e Inácio + La Parle

19h00 – A Chinesa (Mostra 5x Godard)

21h30 – Canção ao Longe

DOMINGO (09/07/2023)

10h00 – O Gato de Botas 2: O Último Pedido

15h00 – Close

17h00 – Pedro e Inácio + La Parle

19h00 – O Demônio das Onze Horas (Mostra 5x Godard)

21h30 – Canção ao Longe

SEGUNDA-FEIRA (10/07/2023)

Sala fechada para dedetização.

TERÇA-FEIRA (11/07/2023)

10h00 – O Gato de Botas 2: O Último Pedido

14h00 – O Gato de Botas 2: O Último Pedido

17h00 – Pedro e Inácio + La Parle

19h00 – O Desprezo (Mostra 5x Godard)

21h30 – Canção ao Longe

QUARTA-FEIRA (12/07/2023)

10h – O Gato de Botas 2: O Último Pedido

15h – Close

17h – Pedro e Inácio + La Parle

19h – Alphaville (Mostra 5x Godard)

21h30 – Canção ao Longe