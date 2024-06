Cine Brasília celebra o Orgulho LGBTQIAP+

Em comemoração ao mês do Orgulho LGBTQIAP+, a gestão compartilhada entre a Organização da Sociedade Civil Box Cultural e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal enriqueceu a programação do Cine Brasília, de 27 de junho a 3 de julho, com obras audiovisuais que prometem emocionar os brasilienses. Além disso, haverá uma sessão infantil e uma sessão acessível.

A CineSemana estreia com o longa-metragem “13 Sentimentos”, do diretor Daniel Ribeiro, entre outros filmes que abordam a temática da diversidade, como “Love Lies Bleeding: O Amor Sangra”, de Rose Glass, “Tudo O Que Podia Ser”, de Ricardo Alves Jr., e o curta-metragem “Moventes”, de Jefferson Cabral, selecionado na Chamada Pública do Cine Brasília.

Confira a programação completa:

QUINTA-FEIRA, 27/06

10h00 – Kung Fu Panda 4

14h00 – Moventes + A Hora da Estrela

16h20 – Love Lies Bleeding: O Amor Sangra

18h15 – Tudo Que Podia Ser

20h00 – 13 Sentimentos

SEXTA-FEIRA, 28/06

10h00 – Kung Fu Panda 4

14h00 – Moventes + A Hora da Estrela

16h20 – Love Lies Bleeding: O Amor Sangra

18h15 – Tudo Que Podia Ser

20h00 – 13 Sentimentos



SÁBADO, 29/06

10h00 – Kung Fu Panda 4

14h00 – Sessão acessível de Meu Sangue Ferve Por Você

16h00 – Moventes + A Hora da Estrela

18h20 – Tudo Que Podia Ser

20h00 – Love Lies Bleeding: O Amor Sangra

DOMINGO, 30/06

10h00 – Kung Fu Panda 4

14h00 – Moventes + A Hora da Estrela

16h20 – Love Lies Bleeding: O Amor Sangra

18h15 – Tudo Que Podia Ser

20h00 – 13 Sentimentos

SEGUNDA-FEIRA, 01/07

16h20 – Love Lies Bleeding: O Amor Sangra

18h15 – Tudo Que Podia Ser

20h00 – 13 Sentimentos



TERÇA-FEIRA, 02/07

10h00 – Kung Fu Panda 4

14h00 – Moventes + A Hora da Estrela

16h20 – Love Lies Bleeding: O Amor Sangra

18h15 – Tudo Que Podia Ser

20h00 – 13 Sentimentos



QUARTA-FEIRA, 03/07

10h00 – Kung Fu Panda 4

14h00 – Moventes + A Hora da Estrela

16h20 – Love Lies Bleeding: O Amor Sangra

18h15 – Tudo Que Podia Ser

20h00 – 13 Sentimentos

SERVIÇO

Endereço: Asa Sul Entrequadra Sul 106/107 – Brasília, DF, 70345-400.

Informações pelo WhatSApp: 61 99878-2198 ou [email protected]

Ingressos à venda na bilheteria ou pelo link: ingresso.com/cinema/cine-brasilia

Mais informações: cinebrasilia.com ou @cinebrasiliaoficial