Cine Brasília apresenta ‘A Ascese da Purificação – 3x Bresson’ a partir desta quinta (27)

Em parceria com a Cinemateca da Embaixada da França e o Institut Français, a seleção apresenta três títulos do cineasta Robert Bresson

O Cine Brasília preparou um presente especial para os apaixonados por cinema francês com a mostra ‘A Ascese da Purificação – 3x Bresson’. Em parceria com a Cinemateca da Embaixada da França e o Institut Français, a seleção apresenta três títulos do renomado cineasta Robert Bresson.

De 27 de julho a 2 agosto, os espectadores terão a oportunidade de apreciar os clássicos ‘Lancelot Do Lago’, ‘A Grande Testemunha’ e ‘O Dinheiro’. Cada filme é uma expressão artística singular, repleta da genialidade e sensibilidade que tornaram Bresson uma referência no cinema mundial.

A mostra é uma oportunidade imperdível para mergulhar em narrativas profundas, atuações envolventes e uma abordagem cinematográfica única. Em Lancelot Do Lago, Bresson nos transporta para uma jornada épica e mítica, trazendo à vida a história do lendário cavaleiro Lancelot. A Grande Testemunha, por sua vez, traz uma narrativa que explora a busca pela verdade e a natureza humana em sua essência mais pura. Já o terceiro longa da mostra, O Dinheiro, nos leva a uma reflexão sobre os desafios do mundo contemporâneo, apresentando uma trama repleta de suspense e significado.

SERVIÇO – CINE BRASÍLIA

Endereço: EQS 106/107, Asa Sul, Brasília, DF

Informações pelo WhatsApp: 61 99878-2198 ou [email protected]

Ingressos à venda na bilheteria ou pelo link: https://www.ingresso.com/cinema/cine-brasilia