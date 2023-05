Cia. Estupenda Trupe celebra 18 anos de carreira com minidocumentário

“Nascidos da Rua, Criados para o Palco” vai ao ar amanhã (3), no Cine Brasília

São 18 anos de estrada. Fundada em 2005 por então estudantes da Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, a Estupenda Trupe fez e faz história no Brasil com projetos que perpassam por premiados espetáculos autorais. Os anos de história, das ruas para os palcos e vice-versa, inspiraram o minidocumentário “Nascidos da Rua, Criados para o Palco”. O curta-metragem de 11 minutos mostra momentos marcantes da companhia e poderá ser conferido nesta quarta-feira, dia 3 de maio, às 11h30, no Cine Brasília (106 Sul).

E quem passar pelo Cine Brasília poderá ainda assistir, na sequência, o curta-metragem “Cia Boal Encontra-se Elefante Branco”, que mostrará processos dos estudantes do Elefante Branco com a Estupenda. Haverá ainda um bate-papo com todos os integrantes da Trupe, presentes no local.

Formado atualmente por Alana Ferrigno, Beta Rangel, Carlos Valença e Tiago Venusto – diretor da Cia. — o Estupenda Trupe se baseia na metodologia do Teatro do Oprimido, de Augusto Boal (13 de março de 1931 – 2 de maio de 2009), método que visa transformar o espectador em ser atuante e transformador da ação. “Resolvemos lançar em maio nosso minidocumentário pois também celebramos Boal, que nos deixou junto com um imenso legado há 14 anos. Boal é nossa grande referência, nosso método de pesquisa, pois sempre quisemos, com a arte, transformar, educar, res-significar ”, destaca o diretor Tiago Venusto.

Serviço:

Cia Estupenda Trupe celebra 18 anos e o minidoc “Nascidos da Rua, Criados para o Palco”

3 de maio, quarta-feira

A partir das 11h30

Local: Cine Brasília (106 Sul)

Entrada franca

Livre para todos os públicos