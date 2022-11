Canal comemora 10 anos com festival de filmes e séries gratuitos

Curta! traz ainda programação especial no Dia da Consciência Negra. Para assistir às produções, basta se cadastrar no site

Em novembro, mês em que completa dez anos de existência, o canal fechado Curta! traz atrações que foram destaque de sua programação durante essa década. Os filmes e séries podem ser vistos gratuitamente no site — assinantes da Vivo TV e Vivo Play também podem assistir na televisão.

O sinal estará aberto durante o mês inteiro através do site canalcurta.tv.br/viainternet. Para assistir à programação, basta se cadastrar. Já o streaming Curta!On – Clube de Documentários tem gratuidade por sete dias para quem se inscrever pelo site.

A primeira estreia é o documentário inédito “A Última Vanguarda”, uma produção exclusiva viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual. O filme, dirigido por Peu Lima, aborda a importância de Edgard Santos, fundador e primeiro reitor da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Entre 1946 e 1961, ele liderou e representou um movimento vanguardista a partir da Universidade, atuando sob a perspectiva de que a educação deve ser associada à cultura. A produção conta com depoimentos de artistas e intelectuais baianos como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Tom Zé.

“Janela da Alma”, de João Jardim e Walter Carvalho, que vai ao ar dia 9, às 22h; “O Sal da Terra”, Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, dia 15, às 22h; “Gilberto Gil – Antologia – Vol 1”, de Lula Buarque de Hollanda, dia 20 às 21h40; e “Tropicália”, de Marcelo Machado, dia 21/11, às 22h30, são mais exemplos conteúdos especiais que se destacaram ao longo da década e voltam à programação neste mês.

Consciência Negra

O canal traz ainda a Maratona da Consciência Negra, que reúne dezenas de conteúdos que serão exibidos ao longo do dia 20 de novembro. No Curta!On – Clube de Documentários, haverá um especial com 45 produções, entre longas-metragens e episódios de séries, inclusive as novidades do mês: “Toni Morisson – Os Fantasmas da América” e “De Volta a Basquiat”.