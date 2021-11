Boulevard Shopping Brasília e Kinoplex celebram os 20 anos de Harry Potter com exibição em 3D

Rede de cinemas vai exibir o primeiro filme da saga, Harry Potter e a Pedra Filosofal, neste domingo (21)

Harry Potter está de volta aos cinemas! Em uma homenagem aos 20 anos do lançamento do primeiro longa-metragem, Harry Potter e a Pedra Filosofal, a rede de cinemas Kinoplex vai exibir no Boulevard Shopping Brasília, o filme que deu início a uma das sagas de maior sucesso no universo cinematográfico.



A exibição será neste domingo (21), com sessões às 14h, 17h10 e 20h20, e com um detalhe especial: todo o filme será em 3D. Os ingressos podem ser comprados antecipadamente pelo site da rede ou diretamente na bilheteria localizada no primeiro piso do Boulevard Shopping.



Grande sucesso



Harry Potter e a Pedra Filosofal chegou aos cinemas em 23 de novembro de 2001. Na época, o livro de J.K. Rowling já era um sucesso de vendas nas livrarias, mas o longa-metragem foi o impulso final para transformar a história em um sucesso mundial.



Na trama, o espectador é apresentado aos primeiros passos de Harry Potter (Daniel Radcliffe), um menino órfão que vive com os tios, mas que vê sua vida mudar quando corujas levam uma carta ao garoto convidando-o a ingressar na escola de magia de Hogwarts.



Harry Potter é a terceira maior série cinematográfica de maior bilheteria de todos os tempos. Com oito filmes, a saga soma mais de $9.1 bilhões em receitas em todo o mundo.



Serviço

Boulevard Shopping Brasília e Rede Kinoplex – Exibição de Harry Potter e a Pedra Filosofal



Onde: Boulevard Shopping Brasília (Setor Terminal Norte, Conjunto J, Asa Norte)

Quando: domingo, 21 de novembro de 2021

Sessões: 14h, 17h10 e 20h20;

Os ingressos podem ser comprados antecipadamente pelo site da rede ou diretamente na bilheteria localizada no primeiro piso do Boulevard Shopping.

Para mais informações: @boulevardshoppingbrasilia