Bella Thorne é destaque em novo filme “A Vida é Agora”

A Paris Filmes acaba de divulgar os primeiros materiais nacionalizados de A Vida é Agora (Time is Up) que tem Bella Thorne e Benjamin Mascolo como protagonistas. O longa tem previsão de estreia para março de 2022 e traz uma trama jovem e sensual para as telonas.

Bella Thorne (No Ritmo) é Vivien, uma jovem estudante de física muito dedicada que busca uma vaga em uma grande universidade. Ela namora o nadador Steve (Sebastiano Pigazzi) com quem parece ter uma relação saudável. Vivien só não imagina que uma tarde com o descolado Roy, interpretado por Benjamin Mascolo, poderia mudar inesperadamente o rumo de toda a sua vida. A grande reviravolta acontece quando a jovem sofre um acidente e perde a memória. Mas o dia inesquecível que viveram juntos rende flashes de lembranças envolventes e românticas que começam a preencher as lacunas que Vivien sente que faltam nessa história. Em seu coração, ela sabe que algo mudou para sempre. A diretora Elisa Amoruso, conhecida por projetos como o documentário Chiara Ferragni: Unposted, apostou no lado mais sensual dos protagonistas e é um dos fatores que torna o filme ainda mais eletrizante. Confira o trailer!!!