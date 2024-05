Ator Sami Bordokan, do espetáculo ‘o Profeta’, morre ao 52 anos

Morreu, na última quarta-feira, 22, o ator, cantor e músico Sami Bordokan, que estrelava a peça O Profeta, baseada no livro de mesmo nome de Gibran Khalil Gibran. Sami tinha sido diagnosticado com uma leucemia em meados de maio, de acordo com sua mulher, a dançarina Cristina Antoniadis. No dia 22, ele teve uma hemorragia cerebral e veio a óbito.

A notícia pegou de surpresa a comunidade artística. “Sei que o Sami era muito amado por todos, respeitado, admirado e querido. Foi realmente uma enorme perda não só para a arte, para a música e cultura árabe mas principalmente para a família que está sofrendo demais com isso”, diz uma publicação no Instagram de Cristina.

“O Sami estava bem de saúde, era uma pessoa muito disciplinada no cuidado com o corpo físico e espiritual. Repentinamente começou a apresentar alguns sintomas estranhos e o levei ao pronto socorro na quinta, dia 16/5”, conta a mulher do ator. “Fizeram alguns exames que sugeriram uma leucemia proemielocítica aguda que era algo muito tratável. Infelizmente foi muito agressiva e acabou ocasionando uma hemorragia cerebral que o levou ao óbito na manhã dessa última quarta, dia 22/05”, continua.

“Felizmente não sofreu, seria realmente muito injusto isso. É triste demais, ele se foi mas deixou um grande legado, e o que peço a vocês nesse momento é que não permitam que esse legado artístico lindo seja esquecido”, segue a publicação. Sami deixa uma filha.

Estadão Conteúdo