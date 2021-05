‘Army of the Dead’ tem pouco a propor a mundo já tomado pela pandemia

Uma representação do caos em forma de zumbi que não foi bem aceito pela crítica

“Army of the Dead” começa como uma paródia zumbi de “Onze Homens e um Segredo”. As coisas se passam, resumidamente, assim: Scott, um fortão pobre interpretado por Dave Bautista, aceita formar uma brigada de mercenários dispostos a entrar numa Las Vegas tomada por uma multidão de zumbis que foram cercados por um muro enorme -tipo o de Trump- e prestes a ser bombardeada pelo governo.

Antes disso, Scott e sua turma precisam entrar lá, seguir as instruções do rico senhor Tanaka -que Scott tinha salvado da morte, aliás- e abrir um cofre quase indevassável, onde está depositada uma fortuna. Scott e sua turma ficariam com metade da grana. Tanaka com a outra metade. É verdade que as intenções de Tanaka são as piores, mas disso se saberá mais tarde.

Com a ajuda de uma coiote, o grupo entra e se dirige a um cassino com nome tirado da mitologia grega. Logo descobrem que os zumbis não são aqueles famosos da velha guarda. Uma parte deles não só é inteligente como tremendamente ágil. Ou seja, a coisa não será fácil. Antes mesmo de entrar no cassino, eles se deparam com talvez o melhor achado do filme -um tigre zumbi, talvez o mesmo que esteve em “Se Beber Não Case”. Quando entram, à parte as dificuldades naturais (ou seja, os zumbis que precisam combater e as baixas que fatalmente ocorrerão), topam com sinais antigos do cassino -elevadores com músicas suaves ou canções de Elvis Presley etc. Simpáticas ironias do outrora flamejante universo da jogatina.

À parte isso, digamos a bem da verdade, é a convenção que dá as tintas ao filme de Zack Snyder. Como nem só de ação pode viver um filme do gênero, é preciso que Scott encontre, no meio da confusão, seu antigo amor.

Ela, digamos, entrou na história não pelo dinheiro, mas por saudades de Scott, a quem pretende reencontrar. Não era a melhor hora, evidente. Mas, vamos lá, um pouco de romance em meio à guerra entre homens e mortos-vivos poderia ser um momento de suspense -serão atacados durante o idílio? Snyder deixa essa hipótese de lado, no entanto.

Scott se revela, aliás, um homem cheio de problemas. Lá está, também, a filha a quem abandonou. Kate, papel de Ella Purnell, é cheia de ressentimentos em relação a ele. Com razão, aliás.

E Scott não está lá apenas pelo dinheiro, notamos, mas pela rara oportunidade de passar a limpo sua vida. Assim, após descobrir que Kate é sua filha, decreta que ela é o ser mais importante para ele. Isso em meio a zumbis enlouquecidos no meio de um mundo destruído.

Essas coisas fazem de Scott um suave sonhador. Por exemplo, a horas tantas ele confidencia a Kate o que pensa fazer com os milhões que vai ganhar -montar um food truck, ter sua própria cozinha.

Com tantos milhões em jogo, podia pensar mais alto, mas o plano parece plausível para quem está, junto com seus bravos companheiros, enfrentando armadilhas e ardis. Sem contar que, à frente dos zumbis está um líder, não por acaso chamado de Zeus.

Aonde eles chegarão com isso? Bem, há uma fuga de helicóptero com alguns humanos a bordo e Zeus de carona, por exemplo, que será uma boa sequência. Mas a verdadeira questão talvez seja outra. Aonde chegaremos nós, ao fim do filme?

Cada um responda por si. Pessoalmente, penso que essa experiência nos dá muito pouco a saber sobre a natureza dos humanos ou dos mortos-vivos. Os momentos de diversão são poucos. Admitamos que Zack Snyder não trapaceia, recheando o pouco que tem a dizer com sustos e afins.

Ainda assim, é pouco o que “Army of the Dead” tem a nos proporcionar (se a Netflix for legal, ao menos nos ensinará que o título original significa “exército dos mortos”). Para um mundo em que palavras como contaminação, contágio e peste se tornaram cotidianas, é pouco.

ARMY OF THE DEAD

Quando Estreia nesta sexta (21)

Onde Netflix

Classificação 18 anos

Elenco Dave Bautista, Ella Purnell, Ana de la Reguera

Direção Zack Snyder

Avaliação Ruim

