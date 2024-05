Após vencer Ursos de Prata, ‘Tabu’ será exibido na American Cinematheque

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

“Tabu” (2012), filme português estrelado por ator brasileiro Ivo Müller, vai ser exibido na American Cinematheque, em Los Angeles (EUA).

Após a estreia no Festival de Berlim, em 2012, o filme será exibido em Hollywood. “Tabu” será exibido em uma sessão na prestigiosa American Cinematheque, em Los Angeles, onde circularam recentemente artistas como Al Pacino e Wagner Moura.

A obra, do cineasta português Miguel Gomes, foi filmada na África em 2011. No ano seguinte, o filme foi reconhecido com dois Ursos de Prata no Festival de Berlim. A BBC Culture incluiu “Tabu” na lista dos 100 melhores filmes do século XXI.

O filme conta com o ator brasileiro Ivo Müller no elenco. Em “Tabu”, Ivo interpreta o marido de Aurora. Além disso, o ator vem ganhando espaço na indústria internacional e trabalhou recentemente no filme independente norte-americano “Proof Sheet”, de Richard Kilroy. Ele também está no aguardado “Barba Ensopada de Sangue”, longa-metragem baseado no premiado romance de Daniel Galera, dirigido por Aly Muritiba (Deserto Particular).