Na próxima segunda-feira, dia 30 de maio, o mais recente filme do universo Harry Potter, ‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’, chega à HBO Max. O título é o terceiro da franquia e se une aos demais clássicos da saga, todos disponíveis na plataforma.

A trama apresenta personagens que os fãs já conhecem de Hogwarts, como Alvo Dumbledore, e algumas aparições inéditas que vão ganhar os corações de qualquer fã. Uma delas é Vicência Santos, a bruxa interpretada pela atriz brasileira Maria Fernanda Cândido.

Continuamos seguindo as aventuras de Newt Scamander, que dessa vez é convocado por Albus Dumbledore na luta contra o vilão Gellert Grindelwald. O professor sabe que o poderoso mago das trevas está se movimentando para assumir o controle do mundo mágico. Incapaz de detê-lo sozinho, ele pede ao magizoologista, Newt, para liderar uma intrépida equipe de bruxos, bruxas e um corajoso padeiro “trouxa” em uma missão perigosa, em que eles encontram velhos e novos animais fantásticos e entram em conflito com a crescente legião de seguidores de Grindelwald.

Mas o que o grupo de Newt não sabe é que Grindelwald colocará o Mundo Mágico em uma luta contra o mundo dos trouxas. Enquanto o universo da magia fica mais dividido, Dumbledore deve decidir por quanto tempo ele ficará à margem da guerra que se aproxima.

‘Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore’ é dirigido por David Yates e estrelado por Jude Law como Alvo Dumbledore, Mads Mikkelsen como Gellert Grindelwald e Eddie Redmayne como Newt Scamander. A produção junta-se ao catálogo de filmes da Warner Bros. disponíveis na HBO Max, logo após seu lançamento nos cinemas.

O elenco também reúne Maria Fernanda Cândido (Vicência Santos) Katherine Waterston (Porpentina Scamander), Dan Fogler (Jacob), Callum Turner (Theseus Scamander), Richard Coyle (Aberforth Dumbledore), Alison Sudol (Queenie Goldstein) e William Nadylam (Yusuf Kama).

Enquanto este longa-metragem altamente esperado não chega à HBO Max, diretamente do cinema para sua casa, os fãs podem maratonar os outros longas da franquia e se preparar desfrutando os icônicos títulos: ‘Animais Fantásticos e Onde Habitam’ e ‘Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald’.