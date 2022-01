Animação Coração de Fogo ganha trailer oficial

A Paris Filmes divulgou hoje novos materiais de Coração de Fogo (Fireheart), aventura inédita que estreia no Brasil em fevereiro de 2022. Em uma história divertida e emocionante, o longa traz uma abordagem interessante para toda a família.

Desde muito nova, Georgia sonha em seguir a profissão de seu pai e se tornar uma grande bombeira. O problema é que em Nova York, no início do século passado, as mulheres não tinham permissão para atuar nesse ofício. Quando uma equipe de resgate é formada para buscar pelos bombeiros desaparecidos em um misterioso incêndio, a jovem vê sua grande oportunidade e une-se a um time de brigadistas atrapalhados com a identidade de “Joe”. Outro problema: o chefe da operação é seu pai.

Se Georgia, com a ajuda de seu cachorro e grande companheiro de aventura, conseguirá manter o disfarce enquanto tenta provar que pode sim ser uma “menina bombeiro” é o grande e divertido desenrolar do filme.

Confira o trailer