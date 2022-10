‘Amsterdam’ tem trama rocambolesca e mágica que não acontece na tela

Cheio de estrelas, filme de David O. Russell com comédia, drama e suspense tenta ser muitas coisas e acaba não sendo nada

TETÉ RIBEIRO

Eu já tinha lido algumas críticas de revistas e jornais americanos dizendo que “Amsterdam” era só chapéu e nenhum gado, como eles dizem por lá, quando uma pessoa tem pinta de fazendeiro de sucesso, mas é pura fachada. Duvidei de todos. Não podia ser. Com esse elenco, esse cineasta, não podia ser.

Devia ser coisa de americano “woke” -aqueles que problematizam questões como racismo e sexismo-, por causa das notícias de bastidores ou mesmo da vida pessoal, em que aparentemente David O. Russell, 64, tem o hábito de se comportar de maneira duvidosa. Uma sobrinha transexual o acusou de assédio em 2012, depois afirmou que o contato tinha sido consensual, mas que ela não tinha se sentido bem. O caso acabou não indo adiante.

A atriz Amy Adams disse em entrevista que o diretor a fazia chorar constantemente no set de “Trapaça”, de 2013, porque tratava elenco e equipe técnica com desrespeito. Um vídeo que viralizou na primeira década dos anos 2000 mostrava uma discussão quente entre ele e a atriz Lily Tomlin no set de “Huckabees – A Vida é uma Comédia”, de 2004.

Até o bonachão George Clooney chegou a trocar tabefes com Russell no set de “Três Reis”, de 1999, e jurou que nunca mais trabalharia com o cineasta, o que de fato nunca mais aconteceu.

Mas uma coisa são os dramas que rolam por trás das câmeras e outra, bem diferente, é o que chega às telas dos cinemas. E David O. Russell é o nome por trás de delícias como “Procurando Encrenca”, de 1996, com Ben Stiller, Patricia Arquette, Mary Tyler Moore e Alan Alda; “O Lado Bom da Vida”, de 2012, com Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Chris Tucker e Robert De Niro; e “Trapaça”, que também tinha Bradley Cooper e Jennifer Lawrence, além de Christian Bale -outro que também já o conhecia desde “O Vencedor”, de 2010, que fez com Mark Wahlberg e Amy Adams, a mesma que depois chorou no set de “Trapaça”.

Ou seja, ele deve ser um daqueles chefes geniais e geniosos, com quem dá para trabalhar quando tudo vai bem na vida pessoal, mas que, quando a pessoa está mais triste ou fragilizada, a coisa pega. Com sorte, alguns de nós tivemos ou teremos um desses. Não é segredo que chefe genial é coisa rara no mercado de trabalho.

Mas em “Amsterdam” a mágica simplesmente não acontece. E olha que acontece coisa para chuchu nesse longa-metragem de duas horas e 14 minutos de duração (já escrevi isso antes, vai virar um mantra, mas pelo menos não é uma série).

A trama, cheia de twists e reviravoltas (tantas que dá para sair no meio do filme, tomar uma água e voltar não entendendo nada, mais ou menos como fica quem não faz uma pausa), pode ser resumidíssima dessa maneira: dois amigos, interpretados por Christian Bale e John David Washington, testemunham um assassinato do qual acabam virando os principais suspeitos.

Para limparem seus nomes e não serem presos, se unem a uma amiga, papel de Margot Robbie, que conheceram anos antes em Amsterdã, durante a Primeira Guerra Mundial, e acabam desvendando uma louca conspiração para transformar os Estados Unidos em uma ditadura nos anos 1930.

“Muito dessa história realmente aconteceu”, diz o cineasta nos créditos de abertura. Quem sabe não é esse o problema? Talvez, se ele tivesse deixado de fora as partes inventadas, não teria dado certo?

O problema aqui é justamente a tentativa de fazer um filme que é parte comédia, parte sátira social, parte drama, parte suspense, parte romance proibido, parte declaração de amor à amizade, parte apologia da democracia americana. São muitas partes para um filme só. Não cabe.

No trajeto, David O. Russell consegue o que parecia impossível: fazer a audiência se aborrecer na presença de Chris Rock e Taylor Swift, Christian Bale e Mike Myers, Robert De Niro e Anya Taylor-Joy, John David Washington e Margot Robbie, mais linda do que nunca.

Até o defunto é talentoso. Sim, a história tem também um homem morto em circunstâncias misteriosas, papel do incrível Ed Begley Jr. Timothy Olyphant, Michael Shannon, Zoe Saldaña e Rami Malek também fazem parte do elenco.

Sabe uma festa incrível, num lugar lindo, cheia de gente legal, com música boa, som perfeito, mas que não tem bebida nem comida? É tipo assim.

AMSTERDAM

Avaliação Regular

Onde Em cartaz nos cinemas

Classificação 16 anos

Elenco Anya Taylor-Joy, Christian Bale, Margot Robbie e Zoe Saldana

Produção EUA, 2022

Direção David O. Russell