África é tema dos primeiros filmes da 47ª Mostra Internacional de Cinema

Como parte da programação da 47ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, a Itaú Cultural Play, plataforma de streaming de cinema brasileiro, exibe um recorte de cinco documentários que integram a Mostra, realizada de forma presencial em vários pontos da cidade, incluindo o Espaço Itaú de Cinema da Frei Caneca e o da Augusta, entre os dias 19 de outubro e 1 de novembro, e on-line em outras plataformas.

Os documentários estarão disponíveis em sessões especiais de quatro horas na IC Play. Dois deles entram na plataforma já neste fim de semana. Do lixo ao tesouro: transformando negativos em positivos (2020) e Unidas por Bissau (2023), ambos da diretora Iara Lee, exibidos no sábado, 21, e domingo, 22 de outubro, de 20h a 00h, respectivamente.

Tomando Veneza (2023), de Amei Wallach; A geração ameaçada (2022), de Celeste Geer; e Paisagens Radicais (2022), de Elettra Fiumi, também compõem o recorte da MIC na IC Play e terão suas datas de exibição divulgadas em breve. Os filmes podem acessados gratuitamente em todo o país via site www.itauculturalplay.com.br e dispositivos móveis Android e IOS.

SERVIÇO:

47ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo – Recorte na IC Play

Em www.itauculturalplay.com.br

Gratuito

Continente Africano

“Do lixo ao tesouro: transformando negativos em positivos” (2020), faz um registro sobre a vida em Lesoto, pequeno país localizado na parte sul do continente africano, independente do Reino Unido desde 1966. A obra retrata a criatividade de artistas locais, que, apesar dos inúmeros problemas enfrentados no país, como a pobreza e a baixa expectativa de vida, fazem da arte uma ferramenta de transformação social. Designers transformam lixo em joias, cineastas fazem das tragédias expressões de resiliência e músicos criam canções para preservar o meio ambiente.

Ainda com foco no continente africano, especificamente em Guiné-Bissau, na África Ocidental, o filme “Unidas por Bissau” (2023) documenta a vida de mulheres corajosas que, por meio da agroecologia, desafiam o patriarcado do país com a construção de instituições autossuficientes. A agroecologia é uma ciência que fornece os princípios ecológicos básicos para tratar e entender tantos os ecossistemas produtivos, quanto os preservadores do meio ambiente. Mais importante que isso, que sejam culturalmente sensíveis, socialmente justos e viáveis economicamente para a solidificação de agro ecossistemas sustentáveis.

As mulheres guineenses desafiam outras questões sociais como a mutilação genital feminina e o casamento forçado. Influenciadas pelo legado de Amílcar Cabral (1924-1973), político agrônomo e teórico marxista, centralizou os direitos das mulheres nas lutas por libertação e, com suas ideias, tem trazido a volta do poder feminino ao país.