Ação desenfreada em novo longa de Michael Bay

Estrelado por Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II, o longo estreia na próxima quinta-feira (24)

Com roteiro baseado em um filme dinamarquês de 2005 chamado “Ambulancen”, o novo longa do diretor Michael Bay, famoso por filmes como Transformers e Bad Boys, “Ambulância: Um Dia de Crime” explora cenas longas, personagens complexos e muitas explosões.

Para quem gosta de uma boa ação e fica feliz, com cenas de pura adrenalina, corridas alucinantes e acordos entre os policiais e os bandidos que fazem qualquer um ficar ansioso. Com a tensão estabelecida desde o início da trama, com críticas do que leva uma pessoa a cometer um crime.

No longo conhecemos a história de dois irmãos, Danny, vivido por (Jake Gyllenhaal), que um assaltante que já orquestrou mais de 30 assaltos a banco, e se tornou conhecido da polícia de L.A. E o ex-fuzileiro Will (Yahya Abdul-Mateen II) que se encontra em um momento complicado, pois sua esposa está com câncer e o plano de saúde não cobre a cirurgia. Sem dinheiro, com um filho pequeno ele decide entrar para a equipe que está organizando um próximo assalto, o que implica em uma série de acontecimentos pelas ruas de Los Angeles. No meio de tudo está a paramédica de ambulância Cam (Eiza Gonzáles), que não se envolve emocionalmente com os seus resgates, e infelizmente se esbarra com o destino dos criminosos.

Foto|Divulgação|Universal

Roteiro

O roteiro ficou por conta por Chris Fedak (Chuck), Laurits Munch-Petersen (O Culpado) e Lars Andreas Pedersen (Ambulancen), que juntos criam circunstâncias que justificam a relação tensa entre os irmãos, mais com a problemática que o texto é extremamente raso desconexo em seus diálogos. Colocando piadas entre os personagens para driblar as cenas mais complexas.

Duração

Com mais de 2 horas de filme, talvez esse seja o principal problema, no começo e no final a história se desenrola muito bem, de forma rápida e coesa, no meio a montagem final também ficou a desejar, pois são apresentadas cenas sem conexão que podem causar confusão em alguns momentos.

Edição

Se você já conhece o trabalho de Michael Bay, fica claro que já se tornou um padrão do cineasta abusar de cenas de ação, com closes para mostrar as emoções dos protagonistas, explosões grandiosas em vários momentos, câmera lenta, shaky cam (tremida), uso de drones para tomadas mais distantes. Esses elementos são o foco que se mistura com o desenrolar chocante entre os três personagens principais.

Ambulância: Um Dia de Crime entrega o que promete, mantendo o perfil cinematográfico de Bay, com uma trama que chama atenção para reflexões sem tirar o foco da ação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confira o trailer:

Ficha Técnica Gênero: Ação Duração: 2h16 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Dirigido por: Michael Bay Elenco: Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II e Eiza González Roteiro: Chris Fedak, Laurits Munch- Petersen e Lars Andreas Pedersen Produção: Michael Bay, Bradley J. Fischer, James Vanderbilt, William Sherak e Ian Bryce CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Classificação: 14 anos