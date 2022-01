‘A Era do Gelo: as Aventuras de Buck’ chega ao catálogo do Disney+

O novo filme da franquia Era do Gelo estreou nesta sexta-feira, 28, no catálogo do Disney+. A Era do Gelo: As Aventuras de Buck promete acompanhar a trajetória dos irmãos Crash e Eddie. Com Buck Wild, eles enfrentarão os dinossauros do Mundo Perdido.

A animação conta com a direção de John C. Donkin e com Gustavo Nader, Patrick de Oliveira e Alexandre Moreno dublando os personagens Eddie, Crash e Buck na versão em português do Brasil Além deles, fazem parte do elenco de dublagem: Maíra Góes, Carla Pompilio, Wirley Contaifer, Diogo Vilela, Tadeu Mello e Marcio Garcia. Confira o trailer!!! Estadão Conteúdo