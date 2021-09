54º Festival de Brasília divulga data de realização e recebe inscrições de filmes somente até dia 4 de outubro

54ª edição será realizada de 7 a 14 de dezembro de 2021 em formato virtual

Cachês de seleção variam de R$ 30 mil a R$ 10 mil nas Mostras Competitivas; e de R$ 15 mil a R$ 5 mil na Mostra Brasília

Em função das limitações impostas ao setor audiovisual pela pandemia, a curadoria de 2021 aceita obras finalizadas a partir de 2019

Os interessados em pleitear o cobiçado Troféu Candango têm até o dia 4 de outubro de 2021 para se inscrever nesta que é a 54ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, realizada entre os dias 7 e 14 de dezembro de 2021. Palco vivo da memória audiovisual brasileira desde 1965, o festival sempre acompanhou as transformações impostas pela tecnologia e o tempo. Na pandemia não foi diferente. Em 2020, o Festival de Brasília se adaptou às necessidades do virtual, e em 2021 se consolida neste formato.

Nas mostras competitivas, serão selecionados seis longas e 12 curtas que, além de concorrerem às categorias do Candango, recebem cachês de seleção nos valores de R$ 30.000,00 para longas e R$ 10.000,00 para curtas. Já na Mostra Brasília, as produções locais podem se inscrever para quatro vagas de longas e oito de curtas, com cachês de seleção de R$ 15.000,00 para longas e R$ 5.000,00 para curtas.

Os interessados em participar das mostras da edição 2021 devem preencher formulário de inscrição com link da obra em plataforma audiovisual de livre acesso (de modo não-listado, ou com senha que permita visualização). Também vale notar que, em função da diminuição da produção audiovisual nacional ao longo da pandemia, excepcionalmente em 2021 serão aceitas obras concluídas a partir de 2019, preferencialmente inéditas.

Confira o edital de seleção de filmes para a edição e inscreva-se já: http://www.festcinebrasilia.com.br/

