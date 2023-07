2º Festival de Cinema de Planaltina recebe inscrições de filmes

Motriz chega na segunda edição e aceita inscrições de curtas-metragens de todo o Brasil

Até 10 de agosto estão abertas as inscrições para o Motriz – Festival de Cinema de Planaltina. A partir do tema Sagrada Esperança, o Festival busca filmes que revelam as contradições, opressões e injustiças de um país em estado de reconstrução e contribuem para o debate e a tomada de consciência acerca de questões relevantes à atualidade.

São admitidos filmes inéditos e independentes, com duração de até 30 minutos, pode ser documentário, ficção, animação, experimental e infantil, de qualquer região do país, finalizado a partir de janeiro de 2022. O Festival vai selecionar 18 obras para a Mostra Competitiva, e até 6 filmes para compor as Mostras Paralelas. As inscrições são feitas pelo site: www.cinemotriz.com.br.

Os três curtas-metragens selecionados pelo Júri Técnico Oficial receberão prêmios nos valores de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), respectivamente, para 1º, 2º e 3º colocados. Além disso, o curta-metragem mais votado pelo Júri Popular também vai obter um prêmio de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais). Os filmes premiados, também, receberão troféus em cerâmica, criados pela artista visual e ilustradora da 2ª edição do Motriz, Bárbara Quintino e sua equipe do Muù! Estúdio.

SERVIÇO

Motriz – 2º Festival de Cinema de Planaltina – Inscrição de curtas-metragens abertas

Inscrições até 10 de agosto de 2023

Gratuito

Informações e inscrições: www.cinemotriz.com.br