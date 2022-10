1º Festival de Cinema de Planaltina acontece em outubro

O Motriz acontece de 20 a 22/10, com a exibição de diversos curtas, que passam pela temática “Cinema: poéticas de resistências”

O Motriz, 1º Festival de Cinema de Planaltina vem mostrar o poder e os afetos que emergem das periferias, fortalecer e reafirmar a pluralidade brasileira, possibilitar diálogos e parcerias, contribuir para reconhecimento e novos protagonismos, além de se tornar referência e patrimônio audiovisual em Planaltina. O Motriz deseja fomentar o cinema independente em contraposição a situação de exclusão ou de pouca visibilidade que têm, não só as periferias brasileiras, mas todas e todos moradores de comunidades do Brasil. Com o tema curatorial “Cinema: poéticas de resistências”, o Motriz selecionou, através de chamamento público, filmes curtas-metragens que exaltam a diversidade de corpos, suporte de saberes e memórias de pessoas que reinventam a vida e ressaltam suas potências, territórios, lutas, vitórias e cotidianos. O Festival acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de outubro, no Complexo Cultural de Planaltina (CCP), com entrada franca e livre. Além dos filmes, o Motriz contará com Roda de Conversa , Sarau e Shows no fim de cada dia, com atrações como: DJ Sapo, Caliandra Molotov, Sambadeiras de Roda, África Tática e Thabata Lorena. A programação completa pode ser acessada em: cinemotriz.com.br

Abertura

No dia 20, às 16h, o Motriz tem sua abertura com o filme Chão, de Camila Freitas, com o público garantido das comunidades Pequeno William e 08 de Março. Junto ao Movimento Sem Terra, um dos mais longevos movimentos populares brasileiros, Chão vivencia a ocupação das terras de uma usina de cana-de-açúcar em processo de falência. A despeito da estagnação jurídica e da aridez do agronegócio no sul de Goiás, o gesto da ocupação se firma em resistência e reinvenção de uma paisagem em disputa. Vó, PC e os mais de 600 acampados regam diariamente a utopia de um lugar por vir, em um futuro projetado para o horizonte ainda intocável da reforma agrária.

Seleção de filmes

A primeira edição do Motriz, recebeu a inscrição de 752 filmes de todas as regiões do Brasil, sendo que a curadoria selecionou 18 obras que expõem questões sobre os direitos humanos e responsabilidades democráticas. A diversidade foi parte marcante de todas as inscrições, com filmes dirigidos por mulheres, diretoras e diretores negros; filmes relacionados a temática ambiental; filmes sobre a diversidade de gênero e orientação sexual; filmes que abordam a negritude e muito mais.

Poéticas de resistência

Após dois anos de isolamento social imposto pela pandemia de coronavírus, vamos realizar, presencialmente, o Motriz – 1º Festival de Cinema de Planaltina. Mais do que nunca evidenciamos a força motora de quem pensa, se move, e se reconhece a partir da própria potência e identidade periférica. Motriz é emergente, abertura de caminhos, terra preta, solo fértil para quem produz audiovisual combativo e com dose extra de criatividade. Cinema demarcado pela perspectiva de transformação social, espaço de reflexão, debate e ação coletiva. Diante de um cenário de retirada de direitos, injustiças e opressão ao povo brasileiro, queremos ser a força para impulsionar um novo modo de fazer, pensar e ver cinema. Filmes construídos pela perspectiva de narrativas significantes, diversidade de experiências, estéticas e cosmovisões.

Serviço

Motriz – 1º Festival de Cinema de Planaltina

Quando: 20 a 22 de outubro

Onde: Complexo Cultural Planaltina

Quanto: Entrada Franca

Programação completa: cinemotriz.com.br

Redes sociais: instagram.com/cinemotrizbr/