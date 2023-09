apresenta o imprevisível

“MISSÃO IMPROVISO”

O espetáculo volta a Brasília, após participação no maior festival de humor do mundo, o Risadaria, em São Paulo.

Neste espetáculo da Cia de Comédia Setebelos, o público lança os desafios mais impossíveis, e os atores se desdobram para cumprir as missões da forma mais hilária e envolvente possível. A improvisação é a arma secreta, e se você cruzar o caminho deles, seu destino é certo: você vai morrer… de tanto rir.

Tudo é criado na hora: cenários, ameaças, artefatos; tudo o que você pensar e os agentes imaginarem.

As sugestões do público tornam o show sempre inédito e imprevisível, mantendo a adrenalina dos humoristas em níveis altíssimos. Isso faz com que, na opinião dos próprios comediantes, esse espetáculo seja o mais engraçado de se apresentar.

Se parece impossível, só pode ser uma Missão Improviso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Programe-se:

SETEBELOS em“MISSÃO IMPROVISO”.

Local: Teatro CAESB Águas Claras

Data e hora: 21.10 (Sábado) às 21h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ingressos: R$ 50,00 / R$ 30,00 (1kg de alimento) e R$ 25,00 (meia)

Link para compra: https://linktr.ee/setebelos

Classificação indicativa: 12 anos

Informações: (61) 9 8480.4654 ou (61) 9 8109.9080