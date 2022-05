Chris Rock tem chances de apresentar o Oscar 2023, sugere executivo da emissora

Segundo ele, mesmo com o tapa de Will Smith no comediante, o último evento marcou um “ano de muito sucesso para o [Oscar]”

Chris Rock poderá ser uma das opções de apresentador para o Oscar 2023, sugeriu Craig Erwich, presidente de entretenimento da emissora americana ABC em entrevista ao site Deadline nesta terça-feira (17). Segundo ele, mesmo com o tapa de Will Smith no comediante, o último evento marcou um “ano de muito sucesso para o [Oscar]”. A emissora tradicional na transmissão do evento promete trazer algo ainda melhor para o ano que vem. “Obviamente, houve muita controvérsia, o que ofuscou muitas coisas positivas sobre o show, mas fiquei muito feliz com o programa”, disse ele. Conhecido pelas piadas nada politicamente corretas, o Rock ainda protagonizou outra celeuma ao lembrar a briga judicial entre os atores Amber Heard e Johnny Depp numa de suas apresentações de humor mais recentes. “Acredite em todas as mulheres, exceto em Amber Heard”, afirmou Rock em um show em Londres, segundo a revista Vanity Fair. Nas métricas, o programa, conduzido pelo trio Wanda Sykes, Amy Schumer e Regina Hall, trouxe um aumento de quase 60% na audiência e 73% na demografia principal do Oscar 2021, que não teve apresentadores -somando 16,6 milhões de espectadores. O número ainda representa uma queda em relação ao sucesso de anos anteriores. Erwich acredita que muito desses ganhos veio também da condução dada pelas apresentadoras, que trouxeram lições importantes para o espetáculo, ainda que não tenha conseguido frear a língua de Rock em relação à piada que fez com a calvície de Jada Pinkett Smith, que sofre de uma doença autoimune.

O Oscar 2023 deve ocorrer em 12 de março do ano que vem, já revelando seus indicados em janeiro.