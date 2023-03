Chris Martin, vocalista do Coldplay, ajuda fã a pedir mulher em casamento

A dupla, que não teve seu nome revelado, trocou beijos e abraços depois do “eu aceito” ao som de “Green Eyes”

PEDRO MARTINS

SÃO PAULO, SP

Um dos maiores showmans da indústria musical contemporânea, Chris Martin tem mostrado que tem criatividade de sobra.

O vocalista do Coldplay tem enfrentado, em sua passagem pelo Brasil, uma maratona de nada menos do que 11 shows, seis deles só em São Paulo.

Para não tornar todo show igual para as cerca de 70 mil pessoas que tem se reunido quase que diariamente no estádio do Morumbi para vê-lo cantar, Martin traz uma surpresa para cada apresentação.

Nesta sexta-feira, dia 17, ele recebeu um casal de fãs no palco para um pedido de casamento.

A dupla, que não teve seu nome revelado, trocou beijos e abraços depois do “eu aceito” ao som de “Green Eyes”, uma das baladas mais românticas do grupo britânico.

O pedido, que aconteceu três músicas antes de Martin encerrar a apresentação, foi o fechamento perfeito para um show que, muito além de música, é um espetáculo visual de luzes, lasers, hologramas e pulseiras coloridas sem precedentes no país.

MUSIC OF THE SPHERES – SÃO PAULO

Quando 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março, às 20h30

Onde Estádio do Morumbi – pça. Roberto Gomes Pedrosa, 1

Preço Ingressos esgotados

Classificação 14 anos

Autor Coldplay