Chris Brown parabeniza Rihanna pelo nascimento do primeiro filho

Rapper e cantora terminaram namoro em 2009 após ela ser agredida

O rapper Chris Brown, 32, parabenizou a ex-namorada, a cantora Rihanna, 34, pelo nascimento de seu primeiro filho com A$AP Rocky, 33. Ele publicou no stories do Instagram emojis de uma mulher grávida e de mãos em oração acompanhados da mensagem: “Parabéns”.

Brown e Rihanna namoraram de 2007 a 2009 até ela ser agredida pelo músico e terminar o relacionamento. Durante uma discussão, a cantora pediu para que ele a levasse para casa e “fingiu ligar” para uma pessoa, dizendo que Brown a iria deixar em casa e que era para chamar a polícia.

Segundo Rihanna, o telefonema falso deixou o músico tão enfurecido, que chegou a ameaçar a cantora.

“Eu vou te matar”, teria dito Brown. A partir desse momento, ele começou a agredir a cantora com os punhos. Ela ficou com o rosto ensanguentado e machucado a ponto de ser hospitalizada.

Brown se entregou à polícia logo após o incidente e meses depois se declarou culpado da acusação de agressão. Ele aceitou um acordo judicial que incluía trabalho comunitário, cinco anos de liberdade condicional e aconselhamento sobre violência doméstica. Houve também uma ordem de restrição.

Em entrevista à Oprah Winfrey, a cantora falou que os dois chegaram a ficar brevemente juntos de 2012 a 2013 e a trabalhar uma amizade. Mas após esse novo término eles não estiveram mais juntos.