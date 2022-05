Chemical Surf apresenta “Solta a Pressão”

Depois de atingir 10 milhões de streams em sua última colaboração “Pow Pow Pow”, Kaskade e Chemical Surf estão de volta com mais uma faixa explosiva.

A música nos transporta para uma vibração contagiante, com toda a brasilidade presente na batida e nos vocais de Osvaldinho da Cuíca. Os irmãos e produtores mergulham por inteiro na cultura nacional ao homenagear Osvaldo Barro, um dos maiores expoentes do samba, que conquistou o título de “Embaixador Nato do Samba Paulista” em 1974 e chegou a se apresentar ao lado de Yoko Ono, Living Colour e Rolling Stones.

Lucas e Hugo Sanches desenvolveram uma virada surpreendente com o timbre inconfundível da cuíca como elemento principal, e a vontade com que as pessoas fora do Brasil se familiarizassem com esta sonoridade nacional foi o principal guia desta produção.

Como se já não bastasse tantos pontos relevantes neste lançamento, Kaskade conta que “Há algo especial sobre o ritmo neste beat, que é puro fogo nas pistas. Nós cuidaremos de você se quiser calor e intensidade para os próximos meses de festas e verão. Meus irmãos brasileiros do Chemical Surf e eu nos unimos novamente e chegou a hora de compartilhar isso com o mundo!”.

