Chama Nois, grupo vencedor do Brasília Independente, lança nova música

O Chama Nois topou contar um pouco sobre o grupo, músicas e objetivos em uma entrevista para o Jornal de Brasília. Confira:

Rebeca Kemilly

[email protected]

No último domingo (18/12), o grupo brasiliense de pagode “Chama Nois” lançou uma música inédita: ‘Perfume Francês’. A canção foi composta por Sanderson Viana, que também compôs outras músicas da banda.

Os integrantes Edu, Adriano, Jefin, Dellano, Lucas e Jota se uniram no final de julho de 2020, ainda na pandemia e quarentena. ‘Perfume Francês’ é apenas o terceiro single do grupo vencedor do Brasília Independente, concurso de música da TV Globo. Apesar disso, o audiovisual da música teve 1 milhão de visualizações em menos de 24 horas.

“Nosso próximo lançamento vai ser do clipe que ganhamos da Globo, e será da música ‘Desapegar’, também composta pelo Sanderson. As gravações estão planejadas para começarem agora em janeiro”, conta Edu.

Quando vocês se conheceram e quando decidiram formar um grupo? Estão há quanto tempo juntos?

Jefin: Nós nos conhecemos no pagode, os meninos sempre iam onde eu tocava. Eu era freelancer e não aguentava mais fazer trabalho para os outros, e foi assim que tive a ideia de montar um grupo. Chamei os meninos, começamos a ensaiar até que uma casa nos chamou para tocar. E desde então estamos aí. Começamos tudo no final de julho de 2020.

Como o nome do grupo foi escolhido?

Edu: Quando o Jefin me chamou para participar do grupo, ele disse que já tinha tudo pronto, menos o nome. Pensamos primeiro em ‘Me Chama’ e esse foi o primeiro nome. Gostamos muito, mas quando fomos registrar, descobrimos que outro grupo era dono da fonética, o ‘Me Chama Que Eu Vou’, e tivemos que mudar. Pensamos bastante num novo nome para manter a ideia do ‘Me Chama’, que acabou virando ‘Chama Nois’.

Quem é o compositor de Perfume Francês, nova música autoral do grupo? Por que escolheram ela para ser a nova música de trabalho?

Edu: Sanderson Viana. Quando ouvimos ela fomos à loucura. O Sanderson é um grande amigo nosso e temos outras músicas dele também, como ‘Cápsula Coração’, que a gente já lançou, e outra que vamos lançar agora em 2023, que se chama ‘Desapegar’. Mas quando ele compôs ‘Perfume Francês’, mandou para geral e na hora que eu escutei já mandei para o Jefin. Tivemos um sentimento único com a música.

Jefin: A melodia, a letra da música é muito forte. Na hora que a gente ouviu, falamos: essa aí tem que ser a próxima!

Notei que vocês misturam outros ritmos musicais no pagode. Como surgiu essa ideia? O que mais vocês gostam de ouvir além de samba?

Jefin: Quando criamos o grupo, decidimos que seria somente pagode, um samba ali… para manter a mesma linha. Só que nem sempre nossa vontade é a vontade do mercado, né? Hoje em dia, todo mundo na indústria da música mistura tudo. E como o Edu também caminhou em vários estilos durante a carreira dele, no pagode, rock, dj… não teve jeito. A gente teve que acompanhar o mercado e aproveitar essa bagagem que o dele. E a mistura também alegrou bastante a galera.

Edu: Mas, por mais que a gente vá para outros estilos, tentamos manter a identidade do pagode. Tocamos de Ragatanga a Roberto Carlos, tudo no pagode.

O Chama Nois venceu a última edição do Brasília Independente, da TV Globo. Ser campeão do programa tem aberto portas para vocês?

Edu: Eu, em particular, vi que o alcance e a credibilidade aumentaram bastante. É muito difícil medir o alcance que a gente está tomando quando estamos de dentro. Não temos noção da proporção que isso toma, mas acontece da gente ser parado na rua.

Jefin: A credibilidade da Globo é muito real. Muita gente já me parou perguntando se era eu que estava na TV. Também lotamos a agenda. A procura aumentou bastante. O negócio está frenético.

Após o lançamento da nova música e do audiovisual, quais os projetos para o futuro?

Edu: O próximo lançamento vai ser do clipe que ganhamos da Globo, que vai ser da música ‘Desapegar’, e as gravações estão planejadas para começar agora em janeiro. Também podemos dar uma espécie de spoiler: temos outra música que vai sair em 2023 dos mesmos compositores de ‘Lance livre’ do Kamisa 10. É uma aposta aí para 2023.

Jefin: Em 2023 vai ter muito lançamento, a gente não pretende parar não. Ainda temos outra música que também já está pronta, mas está em discussão. Vamos ver o que vamos fazer. Mas música é o que não falta. Também pretendemos fazer um show maior.