Celia Rabelo anima evento de moda aberto ao público

PUBLICIDADE

Com o retorno dos eventos, as empresas, que ficaram por tanto tempo limitadas ao online, também apostam nos encontros presenciais neste fim de ano. É o caso da Clássico Closet, loja de roupas femininas de Brasília, que, no dia 12 de novembro, realiza o “Clássico Closet Fashion Day”, ao som de Célia Rabelo, no Espaço Marchê, do Shopping Casa Park.

A artista apresenta, na ocasião, o melhor da música popular brasileira ao público do evento, a partir das 18h30. O evento será aberto ao público, sem cobrança de entrada, com limitação de participantes, como medida de segurança e, dividido em duas partes (com duas horas de duração cada).

Bem conhecida do público, Celia Rabelo faz parte da história musical da capital federal, desde 1998. Brasiliense, ainda jovem passou a cantar em banda de baile a convite de um maestro – fez parte, como crooner, da Orquestra do Maestro Ted Moreno. Já passeou por diversas casas de espetáculos, teatros, festivais e outros eventos musicais, tornando-se uma das intérpretes mais requisitadas da cidade. Celia interpreta música popular brasileira de qualidade e é conhecida pela voz marcante e precisão na divisão rítmica e melódica, além do carisma e desprendimento no palco, conquistando público de todas as idades por onde passa. Participou de inúmeros projetos Brasil afora, com destaque no Haiti, a convite do violonista Jaime Ernest Dias, na França e Indonésia.

“Clássico Closet Fashion Day”

A loja de roupas femininas Clássico Closet resolveu promover, em um único dia, a apresentação de todas as coleções lançadas na loja em 2020. Para evitar aglomeração, o evento será dividido em duas partes, cada uma com duas horas de duração – das 18h30 às 20h30 e, das 20h30 às 22h30 – reunindo até 50 pessoas no máximo em cada período. Interessados devem confirmar presença no horário desejado, até o dia 9 de novembro, pelo link https://linktr.ee/classicoclosetbsb.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O evento também contará com a participação da consultora de estilo Liliane Lanius (@mulher biônica), com dicas para o público presente. Haverá também massagem rápida do centro de estética Kátia Moreira.

Serviço: Data marcada para o “Clássico Closet Fashion Day”

Data: 12 de novembro, quinta-feira

Parte I: das 18h30 às 20h30

Parte II: das 20h30 às 22h30

Local: Espaço Marchê – Shopping Casa Park