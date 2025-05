Zeca Pagodinho pede ajuda aos fãs para encontrar gatinha perdida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Zeca Pagodinho apelou aos seus 3,5 milhões de seguidores no Instagram para tentar encontrar a gatinha Mimosa, que fugiu no último final de semana (25).

“A Mimosa sumiu, a gente está com saudade dela, meu neto também”, disse Zeca. “Foi aqui na Pedra de Itaúna, é uma gatinha branquinha.”

O sambista pediu aos seguidores que ajudem com informações sobre o paradeiro da gata.

Nos comentários, fãs sugeriram dicas e até simpatias para trazer o pet de volta. “Pede ajuda dos gatos da rua”, sugeriu uma fã. “Reza a oração de São Francisco”, orientou outra.

Na última semana, a família Pagodinho ganhou mais um integrante, o sétimo neto do cantor. O pequeno Benínio, filho de Eduardo Pagodinho com a mulher, Duda Alcantelado, está com dez dias de vida.