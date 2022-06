Zeca Pagodinho está com Covid-19 pela segunda vez em menos de um ano

Em agosto do ano passado, o cantor chegou a ficar internado na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio, por conta da Covid-19

Zeca Pagodinho, 63, está infectado com o vírus da Covid-19. O cantor, que já tomou as quatro doses da vacina contra o coronavírus, foi diagnosticado com a doença pela segunda vez em menos de um ano. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (29) em uma publicação no Instagram e confirmado à reportagem pela assessoria do sambista. “Ele está bem. Só sintomas gripais bem leves”.

O cantor antecipou que por conta da doença não irá participar do Festival Turá, em São Paulo, previsto para o próximo sábado, dia 2 de julho. Na semana que vem, Zeca fará novos testes e dependendo do resultado, pretende retomar a agenda de shows.

“Para o nosso alívio, (Zeca Pagodinho) está apenas com sintomas gripais bem leves. Vacina salva! O artista está em ótimas condições de saúde, porém, em quarentena, como é recomendado”, diz a nota.

Em agosto do ano passado, o cantor chegou a ficar internado na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio, por conta da Covid-19. Os médicos optaram por interná-lo para monitoramento da saúde do cantor que reclamava de cansaço.