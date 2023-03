Yoko Ono deixa apartamento onde viveu por 50 anos e se muda para fazenda

A propriedade, segundo o La Nacion, tem 600 acres e fica localizada perto da cidade de Franklin, uma região bem mais tranquila

São Paulo – SP

Yoko Ono, 90, resolveu deixar seu tradicional apartamento em frente ao Central Park, em Nova York, onde viveu pelos últimos 50 anos. Agora, ela mora numa fazenda que havia sido adquirida por ela e pelo ex-Beatle John Lennon em 1978.

A propriedade, segundo o La Nacion, tem 600 acres e fica localizada perto da cidade de Franklin, uma região bem mais tranquila cuja população é bem menor.

A casa principal da fazenda tem quatro quartos e dois banheiros, e no local Ono começou a cultivar suas próprias hortaliças.

Agora, a ativista e cantora não teria mais planos de voltar para o antigo apartamento de nove quartos que ficava no sétimo andar do prédio no bairro de Upper West Side.

Foi na frente dessa localidade que Lennon foi morto na calçada quando chegava em casa no dia 8 de dezembro de 1980. Ele foi abordado por um fanático armado.