William Levy, galã de novelas mexicanas exibidas pelo Sbt, é preso nos EUA

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

O ator William Levy, famoso por papéis em novelas mexicanas exibidas no Brasil pelo Sbt, foi preso nesta ontem no sul da Flórida, nos Estados Unidos.

Astro enfrenta acusações de intoxicação desordeira em local público e invasão de propriedade. As informações foram divulgadas pelo canal NBC.

Levy foi conduzido para a Cadeia Principal de Broward, na cidade de Weston. O ator segue sob custódia e até o momento não foram divulgados detalhes sobre o pagamento de fiança ou previsão de soltura.

Ator ganhou destaque entre o público brasileiro por protagonizar novelas de grande sucesso na grade da emissora de Silvio Santos. Entre os títulos, Café com Aroma de Mulher (2021), Cuidado com o Anjo (2008), Triunfo do Amor (2010) e Sortilégio (2009).