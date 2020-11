Whindersson Nunes com namorada nova: “Ela é tudo o que eu sempre quis”

PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira, 5, Whindersson Nunes postou sua primeira foto com Maria Lina, sua atual namorada. Depois de muitos rumores sobre o relacionamento o humorista assumiu o namoro: “Eu acho ela muito tudo que eu sempre quis, e foi pra ela que eu fiz “Cerrado”, comentou Whindersson sobre sua última música lançada.

Eu acho ela muito tudo q eu sempre quis, e foi pra ela q eu fiz CERRADO, daí vcs tiram 😛😛 kkkkkkkkkk chaaaaaama — Whindersson Nunes (@whindersson) November 5, 2020

A primeira foto postada pelo casal foi no paradisíaco Jalapão em Tocantins. O humorista estava tirando férias ao lado da namorada Maria Lina, estudante de engenharia.

Maria não é pessoa pública e Whindersson alertou os fãs sobre terem responsabilidade com a privacidade dela: “No momento eu só to tentando não tornar a vida da pessoa que eu gosto um inferno”, desabafou em seu Twitter.

No momento eu só to tentando não tornar a vida da pessoa que eu gosto um inferno, é tudo mto novo, e eu sei como isso assusta, eu todos os dias penso “meu Deus do céu eu só tenho 25 anos e toda essa gente sabe da minha vida”, quero q ela posso ter uma vida normal até quando der — Whindersson Nunes (@whindersson) November 5, 2020

Whindersson continuou falando sobre Maria em seu Twitter: “Ela gosta mto de vocês, acha bonitinho como vocês me tratam, pede pra eu ler as cartinhas, e já entendeu que aqui e ali vai aparecer alguém querendo se aparecer e chamar atenção enchendo o saco, mas já disse pra ela que na vida real ninguém tem coragem de fazer nem falar nada, tudo cagão”, comentou o humorista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ela gosta mto de vcs, acha bonitinho como vcs me tratam, pede pra eu ler as cartinhas, e já entendeu q aqui e ali vai aparecer alguém querem se aparecer e chamar atenção enchendo o saco, mas já disse pra ela q na vida real ninguém tem coragem de fazer nem falar nada, tudo cagao — Whindersson Nunes (@whindersson) November 5, 2020

O perfil de Maria continua privado no Instagram: “Maria teve que abrir o insta pra verificar pra ficar melhor de denunciar os fakes com mais de 100 mil seguidores”, comentou Whin. Depois do acontecimento, Maria já tornou o a conta privada novamente.