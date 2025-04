Walton Goggins, de ‘The White Lotus’, compra casa da década de 1920 em NY

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Durante a pandemia de Covid, em 2021, Walton Goggins e a esposa sentiram aumentar o desejo de se mudarem de Los Angeles para Nova York.

“A pandemia abriu janelas de autopercepção e possibilidade. Foi uma oportunidade de fazer algo diferente, não de começar do zero, mas de mudar e evoluir”, afirmou o ator à revista de design de interiores Architectural Digest.

O imóvel escolhido para a mudança do ator de “The White Lotus” e da escritora Nadia Conners foi uma casa do século passado, localizada no vale do Hudson, e cercada de vegetação natural. Ele e a esposa já conheciam o espaço anteriormente quando fizeram viagens para lá.

O ator fez um tour pelo local e mostrou alguns detalhes da residência à revista, como uma sala especial para armas (o dono original era proprietário de mais de três mil hectares de terra ao redor) e uma sala para o armazenamento de bebidas.

De acordo com a página de mercado imobiliário Real Estates, a casa teria sido adquirida por US$ 3 milhões (quase R$ 18 milhões de reais).

“Muitas pessoas que passaram por aqui assinaram na parede, e agora peço para os meus amigos fazerem isso também. Socializar e conversar é muito importante para mim e para minha família”, disse.

O local, segundo o artista, demandou extensas reformas porque não havia sido mexido mesmo depois de 100 anos de construção.

“Cada sistema, cada acessório, torneira e lareira estava pronto para quebrar ou já tinha quebrado. Mas era mágico”, afirmou.

O cômodo favorito do interprete de Rick Hatchett é a ampla sala de estar, rodeada de janelas. “Gosto de olhar a paisagem ao redor.”