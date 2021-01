Vocalista da banda Carrapicho está entubado em UTI após contrair Covid-19

PUBLICIDADE

O vocalista da banda Carrapicho, Zezinho Corrêa, está entubado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em Manaus. O artista foi internado nesta sexta-feira (8), após ser diagnosticado com Covid-19.

Por meio das redes sociais, a família do cantor informou sobre o estado de saúde de Zezinho, além de agradecer pelas mensagens de apoio dos fãs. “Nós da família agradecemos todas as mensagens de carinhos, força, apoio, orações para nosso mais amado Zezinho Corrêa. Segue a nota oficial com as últimas notícias de acordo com o boletim médico. Pedimos por favor mais empatia e respeito com a família que nesse momento segue exclusivamente voltada para a total recuperação do nosso querido”.

Zezinho Corrêa foi hospitalizado quatro dias após apresentar sintomas de febre e dores corporais.