Vivi Fernandez revela que carreira no pornô prejudicou sua vida sexual

Vivi Fernandez, musa da Banheira do Gugu dos anos 1990, abriu o jogo sobre a sua carreira na indústria de filmes adultos. A dançarina, que também participou dos programas de Luciano Huck e Sérgio Mallandro, falou que a carreira afetou sua vida sexual.

“Assistia a muitos filmes para aprender como era e fiquei muito profissional. Perdi a espontaneidade. Não conseguia mais separar o profissional do pessoal.”

“Hoje, está OK, acho que estou bem resolvida com isso na minha cabeça, mas na dos outros, não. O problema é a cabeça do outro. Os homens querem repetir as cenas na vida real, mas esquecem que nos filmes eu vivia uma personagem”, completou Vivi.