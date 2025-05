Virginia Fonseca é anunciada como nova rainha de bateria da Grande Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

A influenciadora Virginia Fonseca foi anunciada como a nova rainha de bateria da Grande Rio para o Carnaval de 2026, nesta quinta-feira (22). Ela assume o lugar da atriz Paolla Oliveira, que se despediu da escola de samba de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, neste ano na Marquês de Sapucaí.

A intérprete de Heleninha Roitman na novela “Vale Tudo” ocupou o posto de rainha de bateria da Grande Rio inicialmente entre 2009 e 2010, e depois retornou em 2020, mantendo-se até 2025.

Virginia, que é casada com o cantor Zé Felipe, esteve no barracão da escola na Cidade do Samba para oficializar o convite. Em seguida, ela posou com a diretoria e integrantes da agremiação no Sambódromo da Marquês de Sapucaí: “Alô, Comunidade de Caxias! Muita honra de chegar aqui e estar junto com vocês na Grande Rio. Que seja o início de uma história linda. O nosso Carnaval já começou! Toda honra e glória a Deus, 2025 é nosso e 2026 também”, escreveu ela em publicação no Instagram.

Na semana passada, Virginia recebeu o convite da diretoria da Grande Rio para ser substituta de Paolla Oliveira e já sinalizou positivamente na ocasião. A resposta definitiva aconteceu dias depois. O nome da influenciadora não foi bem recebido por parte dos torcedores da agremiação.

Nas redes sociais da Grande Rio, muitas críticas pela escolha. “Não queremos Virginia como rainha. Essa mulher é tudo de errado”, escreveu um internauta. “Merecemos uma rainha digna e que pelo menos saiba onde fica Caxias”, protestou outro seguidor.

Apesar das críticas, a diretoria da escola justifica a escolha com base no potencial de viralização da influenciadora, o que poderia atrair mais visibilidade para os projetos da Grande Rio. Recentemente o nome de Virginia esteve envolvido na polêmica da CPI das Bets. Ela depôs como testemunha por causa dos trabalhos publicitários que realiza para empresas de jogos de azar e foi bastante criticada por rir em diversos momentos do depoimento, além de ter sido tietada por parlamentares.