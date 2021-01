Vídeo: Ney Latorraca, Marcos Caruso e outros artistas fazem campanha pela vacinação

PUBLICIDADE

Lançada pela Associação dos Produtores de Teatro (APTR), a campanha “Vacina Já” mostra diversos artistas, entre eles, Herson Capri, Beth Goulart, Marcos Caruso e Françoise Forton, em um vídeo incentivando a vacinação contra a Covid-19.

Nele, os atores aparecem levantando a manga da camiseta, e um selo “Vacina Já” é estampado em seus braços.

“Vivemos uma guerra contra o vírus. Antes só tínhamos máscaras, distanciamento social e higienização das mãos. Agora, com apoio da ciência, temos a vacina”, afirma Eduardo Barata, presidente e produtor da APTR.

A campanha é importante, segundo ele, porque, enquanto o governo só mostra o negacionismo, “nós dizemos que a vacina é amor, é saúde, é liberdade, é vida”, afirma Barata.

Uma outra iniciativa surgiu, nesse meio tempo, e também é apoiada pela APTR. A campanha “Quem Ama, Vacina” foi lançada pelas organizações Direitos Já e Frente pela Vida junto com mais de 200 organizações e personalidades. O jornalista Juca Kfouri e o médio Drauzio Varella também apoiam a campanha.

“Estávamos fazendo a nossa campanha de estímulo a vacinação, quando soubemos da ação da Frente pela Vida. A campanha da APTR continua a todo o vapor, mas apoiamos também essa iniciativa”, afirma Barata.

Com informações e dados, a campanha “Quem Ama, Vacina” pretende sensibilizar a sociedade sobre a importância da imunização. “É fundamental alcançar a imunidade coletiva, por isso, precisamos dialogar com os todos os setores da sociedade, e principalmente, com os que estão receosos com a vacina, sem politizar o tema”, diz Fernando Guimarães, coordenador do Direitos Já.

José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde, deu um depoimento no vídeo oficial da campanha da Direito Já, apoiando o gesto. “É fundamental criar uma grande mobilização na sociedade em questão da vacina, da sua segurança, do seu impacto, educando, orientando.”

Folha Press