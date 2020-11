Vera Fischer aparece ousadíssima em foto nua para revista masculina: “É ver pra crer”

PUBLICIDADE

A atriz Vera Fischer, de 68 anos, levou a web à loucura ao postar um clique sexy e ousado. Na última quinta-feira (13), a atriz publicou uma foto nua que fez para uma revista masculina nos anos 2000.

No registo em preto e branco, ela aparece de costas com o bumbum a mostra. “Em janeiro de 2000 fiz a Playboy do milênio. Aos 50 anos fui fotografada em Paris pelas lentes do maravilhoso @bobwolfenson… onde ousamos muito! É ver pra crer”, escreveu a loira na legenda do publicação.

Os seguidores, fãs e admiradores de Fischer não pouparam elogios para ela em seu perfil no Instagram: “Que mulher maravilhosa”; “Perfeita” e “Divina”, foram alguns dos adjetivos recebidos pela artista na rede social.

Veja a foto de Vera Fischer: