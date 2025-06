Tom Felton retorna ao papel de Draco Malfoy em Harry Potter após 14 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O universo de “Harry Potter” ganhará um retorno especial aos palcos: Tom Felton, 36, está confirmado no elenco da peça “Harry Potter e a Criança Amaldiçoada”, em cartaz na Broadway. Ele voltará a dar vida ao bruxo Draco Malfoy, personagem que marcou sua carreira na franquia cinematográfica.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (6) pelas redes sociais da produção teatral. De acordo com o comunicado, Felton se junta ao elenco em uma participação limitada de 19 semanas, com estreia marcada para o dia 11 de novembro de 2025.

“Tom Felton irá reprisar seu papel como Draco Malfoy na produção da Broadway de ‘Harry Potter and the Cursed Child'”, diz a publicação oficial, celebrando o retorno do ator após mais de uma década afastado da franquia.

Felton também comentou a novidade em seu perfil pessoal, onde publicou um vídeo curto vestido novamente como o personagem. “Adivinha quem voltou”, escreveu, gerando entusiasmo entre fãs da saga.

Na peça, ambientada quase duas décadas após os eventos de “Harry Potter e as Relíquias da Morte”, Draco já é um adulto e pai de um jovem bruxo, Scorpius Malfoy. A trama acompanha a nova geração de estudantes em Hogwarts, incluindo os filhos de Harry, Rony, Hermione e Draco.

Tom Felton interpretou Draco Malfoy em todos os oito filmes da saga, entre 2001 e 2011. O personagem, marcado por sua arrogância e rivalidade com Harry Potter, foi um dos principais representantes da casa Sonserina na história criada por J.K. Rowling.

A peça “A Criança Amaldiçoada” estreou originalmente em Londres em 2016 e foi adaptada para a Broadway dois anos depois, tornando-se um sucesso de público e crítica. Embora Felton não tenha participado da produção original, seu retorno ao universo mágico é visto como um momento simbólico para os fãs de longa data da franquia.

A pré-venda dos ingressos para as sessões com o ator deve atrair tanto os amantes do teatro quanto os fãs nostálgicos dos filmes. Ainda não foi divulgado se Tom Felton manterá o papel por mais tempo após o período inicialmente previsto.

A nova temporada da montagem promete renovar o interesse pelo enredo, que ganhou versões internacionais e já foi assistido por milhões ao redor do mundo.