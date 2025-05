Telefone de Jennifer Aniston vaza nas redes e atriz corre para apagar imagem

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Imagine vazar sem querer seu número de telefone pessoal para seus seguidores. Foi justamente isso o que aconteceu com a atriz Jennifer Aniston, 56. A diferença é que a estrela de “Friends” tem 44 milhões de fãs no Instagram.



Tudo aconteceu depois de ela publicar um carrossel de imagens. Em uma delas, posava ao lado do cachorro. Só que na coleira do animal aparecia bem claramente um número de telefone. E era o da própria atriz.



Seguidores a alertaram, e ela apagou rapidamente a imagem. Esse detalhe chama ainda mais a atenção, pois no começo do mês, a atriz já teve problemas com relação à privacidade.



Um motorista bateu o carro contra o portão da casa dela em Los Angeles no dia 5 de maio. O homem foi rendido pelos seguranças da atriz até a polícia chegar. Em seguida, foi preso e escoltado até o hospital.



Jennifer estava na mansão no momento. Segundo o TMZ, a batida foi grave e o portão da atriz ficou destruído. Não se sabia, porém, se foi um acidente de trânsito ou se ele tentou invadir a propriedade.