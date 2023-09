Tati Zaqui diz pensar em migrar para o gospel após denúncia de namoro abusivo

A artista contou que, depois do caso, passou a repensar sua carreira e a “se descobrir”

A cantora Tati Zaqui revelou que pensa em migrar do funk para o gospel após as denúncias de abuso que fez contra o ator Thomaz Costa, com quem teve um relacionamento durante o reality show A Fazenda. Ela registrou um boletim de ocorrência por violência doméstica e psicológica, lesão corporal, ameaça e dano contra ele em maio.

A artista contou que, depois do caso, passou a repensar sua carreira e a “se descobrir”. “Já fui uma mulher insegura, que não sabia quem eu era. Recentemente, descobri quem eu sou. Dei uma virada de chave grande na minha vida que hoje eu me amo e faço as coisas por mim”, disse Tati em entrevista à Quem na segunda-feira, 18.

Ela relatou ter participado de palestras de inteligência emocional, além de se conectar com a sua espiritualidade, para entender melhor quem era. A cantora afirmou que está mais seletiva e há 4 meses sem se relacionar com ninguém.

Tati disse que pretende “passar uma mensagem melhor por meio do seu trabalho” e que tem ouvido muita música gospel. “Acredito que Deus não me deu a voz, dom e tantos seguidores simplesmente para passar mensagem de noite, dança. Tenho pensado bastante em fazer um trabalho voltado para tocar as pessoas e ajudá-las. [.. ] Sou muito espiritualizada e tenho muita vontade de fazer um trabalho assim. […] Não tem nada certo, mas quem sabe”, comentou.

A cantora também contou ter sido muito questionada depois da denúncia e que nunca se imaginou passando por tal situação. “Achei que nunca aceitaria, mas, quando a gente menos espera, já está vivenciando. […] Li comentários como ‘ah! Mas ela mereceu’, ‘Ela que aceitou’. No final das contas, nunca é culpa da vítima”, afirmou.

Entenda o caso

Tati Zaqui registrou um boletim de ocorrência contra Thomaz Costa em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, no dia 20 de maio. Os dois se conheceram enquanto participavam do reality A Fazenda, da Record TV.

Em nota enviada ao Estadão, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) afirmou que as agressões teriam acontecido no dia 13 de maio. A cantora relatou aos policiais que teria sido agredida com mordidas na perna e ameaçada com uma faca.

Segundo o órgão, “foram solicitadas medidas protetivas de urgência à vítima e o caso foi registrado como violência doméstica, dano, ameaça, violência psicológica contra a mulher e lesão corporal na Delegacia de São Caetano do Sul”.

Outro lado

Thomaz, que ficou conhecido por ter participado de uma nova versão da novela infantil Carrossel, do SBT, se pronunciou sobre o caso nas redes sociais. Ele alegou ter “tomado conhecimento do que está acontecendo através das redes sociais” e disse que irá provar na Justiça a sua inocência.

“Tenho fotos e vídeos, mas não quero expor, não é a minha intenção. Mas eu fui vítima de relacionamento abusivo e vou provar para vocês que homem também sofre relacionamento abusivo”, disse ele, que acusou Tati de agressão.

Estadão Conteúdo