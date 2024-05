‘Subestimei o programa. Não achei que seria tão complicado’, diz Buda sobre o BBB 24

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS)

Já se passaram 35 dias desde o fim do Big Brother Brasil 24 e só agora Lucas Henrique, o Buda, consegue avaliar a experiência de ter participado do reality . “Subestimei o programa. Passei tantas dificuldades na vida que achei que não seria tão difícil. Mas foi. Foi muito complicado”, explica. “O BBB é uma experiência que mexe com as emoções e agora vejo que é preciso estar muito bem preparado”.

O professor de Educação Física não se arrepende de nada que fez durante o confinamento. Os R$ 35 mil em prêmios como uma smart TV, uma máquina de lavar, R$ 10 mil em eletrodomésticos, R$ 10 mil em produtos e R$ 15 mil em dinheiro são bem-vindos em uma nova fase da sua vida. “O Lucas após o BBB é um homem negro que tem as suas inseguranças, seus medos e reconhece todos. Um homem que aos pouquinhos tenta realizar os seus sonhos e que não pretende desistir nunca deles”.

Ainda chamado de “Calabreso” nas ruas, Lucas também falou do fim do seu casamento com Camila Moura. Disse que tem feito terapia para “colocar o pensamento no lugar” e para poder fazer as escolhas certas. “Têm dias que são mais fáceis, outros mais difíceis, mas a gente tenta seguir aí a medida do possível para poder viver. Ninguém é só um erro, ninguém carrega uma bola no pé a vida inteira”, diz o ex-BBB que se mudou do apartamento em que vivia com a ex-mulher.

Buda também descartou a possibilidade de um recomeço: “Não.Não é o caso. Como eu já falei, essa é uma questão da minha vida pessoal e não me sinto confortável de expor mesmo sabendo que o público acompanhou toda a história”, reconhece. “O que eu quero é seguir minha vida. Não tenho pretensão de um relacionamento com ninguém agora porque estou colocando minha cabeça no lugar para focar em trabalhos”, conclui.