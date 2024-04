‘Sou mais do romance, do envolvimento’, diz Deborah Secco em podcast

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

E Deborah Secco chegou com mais uma revelação que impressionou internautas. A atriz deu mais uma declaração sobre a vida pessoal e afirmou que nunca fez sexo grupal porque não gosta de sexo pelo sexo. Ela prefere mesmo a arte da conquista.

“Sou mais do romance, do envolvimento. Tenho que me apaixonar intensamente, ter uma paixão forte ou um algo a mais”, disse no podcast Surubaum, de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. “Não vou falar que nunca fiz [sexo pelo sexo], porque fiz, mas não é o que me interessa”.

A artista ainda falou que nem sempre as pessoas a viam como bonita ou sensual, sendo definida como “normalzinha”.

Deborah ainda falou que adora fazer sexo anal, já que tem uma técnica que não dói. “Incha meu clitóris e se eu encostar nele, gozo. Quem faz certo, não volta mais.”