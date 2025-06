‘Sofreu desequilíbrio sutil’, diz médico que operou Chico Buarque

RIO, None (UOL/FOLHAPRESS)



Chico Buarque, 80, foi submetido a uma cirurgia cerebral no Hospital Copa Star, no Rio, para o tratamento de uma hidrocefalia. O procedimento foi realizado pelo neurocirurgião Paulo Niemeyer, que comentou o estado de saúde do artista.



O médico explicou os detalhes da cirurgia e garantiu que Chico Buarque tem boa recuperação. “Ele está muito bem. Ótimo”, afirmou Paulo Niemeyer em entrevista ao O Globo.



Já saiu da cama, anda pelo quarto normalmente. A alimentação é livre, sem restrições. Restrições aos familiares mais próximos, como a mulher e os filhos. Prefiro que ele amplie as visitas só quando voltar para casa. A alta deverá ser na quinta-feira agora. Paulo Niemeyer



O problema de saúde enfrentado por Chico foi causado pelo acúmulo de líquido nos ventrículos cerebrais, o que aumenta a pressão dentro do crânio. A solução cirúrgica envolve a implantação de uma válvula no centro do cérebro, conectada a um cateter que desce por baixo da pele até a barriga. “Quando a pressão aumenta, a válvula abre, drena o excesso de líquido, ele vai para a corrente sanguínea e sai pela urina”, explicou Niemeyer.



O sintoma que levou à investigação médica foi um leve desequilíbrio. “Ele teve um desequilíbrio sutil, normal nessa idade. Poderia perfeitamente seguir a vida com isso. Tem gente que não quer se submeter à cirurgia e prefere, com o passar do tempo, andar com bengala, por exemplo. O implante da válvula é para melhorar totalmente a qualidade de vida do paciente”, disse Niemeyer.



O médico explicou que, apesar de a técnica cirúrgica ser a mesma ao longo dos anos, os equipamentos evoluíram. “As válvulas estão mais sofisticadas. Antes tinham uma pressão fixa e eventualmente precisavam ser trocadas. Agora são regulares. Importante falar que nenhum dispositivo fica aparente no corpo”, esclareceu