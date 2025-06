Só o ser humano consegue fazer arte, diz Alok, que faz show com Gilberto Gil em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Após passar por Brasília, Belém e Rio de Janeiro com a “Aurea Tour”, Alok desembarca na capital paulista para apresentação na Mercado Livre Arena Pacaembu na noite deste sábado (28). O show é inspirado na performance feita no Coachella -festival que aconteceu em abril na Califórnia, nos Estados Unidos.



A turnê, que antes tinha um palco no formato de pirâmide, coberta por painéis de LED e com sistema de rotação 360°, foi repaginada. “A pirâmide foi feita para eventos com público acima de 200 mil pessoas. A gente não conseguiria trazer a dinâmica para um estádio, por exemplo”, diz Alok.



O show faz parte do projeto “Keep Art Human” (mantenha a arte humana, em português) e é um manifesto sobre o avanço da inteligência artificial na arte. A nova cenografia, composta por duas mãos gigantes prateadas ao lado da mesa onde Alok toca, também é acompanhada por performances de 50 bailarinos brasileiros.



As coreografias são assinadas pelo sexteto italiano Urban Theory, especialista na técnica tutting -estilo que forma padrões geométricos com braços e mãos. O resultado é um painel humano coreografado que se move em sincronia com as batidas das músicas. Os movimentos são precisos, quase como uma matemática visual.



A performance questiona o padrão do DJ solitário no palco. A ideia partiu de Fabião Soares, diretor criativo, e quer valorizar a arte humana. Alok afirma que, embora a tecnologia, como drones, telões e lasers, continue presente, o foco está em mostrar o que a colaboração entre pessoas pode alcançar. Os ensaios do grupo começaram há um mês.



“No grupo, todos precisam confiar demais nos outros. Quando uma pessoa erra, ela pode comprometer todo o restante. Ao mesmo tempo, eu também confio a minha carreira na mão dos dançarinos. Fico nervoso”, conta.



A apresentação paulistana será mais longa do que a americana. Aqui, o espetáculo terá dois blocos a mais, totalizando cinco atos. A narrativa passa por um futuro distópico, exibido no início da performance, onde a humanidade é controlada pela inteligência artificial, simbolizada pelos óculos spectra.



A volta ao presente se dá com a apresentação de Gilberto Gil. O cantor baiano participa de um EP, em parceria com Alok, que traz releituras de clássicos da carreira, incluindo “Toda Menina Baiana”, “Maracatu Atômico”, “Eu Tenho um Sonho” e “Tempo Rei”. Esta é a primeira vez que o projeto da dupla será divulgado.



Entre as atrações convidadas por Alok também está Zeeba, voz dos hits “Hear Me Now” e “Never Let Me Go”, que subiu ao palco do Coachella com o DJ. O setlist deve ser inspirado no modelo apresentado nos Estados Unidos, mas há adaptações para o público brasileiro.



Um dos destaques é a participação de artistas indígenas integrantes do movimento “The Future Is Ancestral” (O Futuro é Ancestral), incluindo Mapu Huni Kuin, Owerá e Bro’s MC. Lançado em 2024, o projeto reúne nove faixas com canções de povos originários do Brasil.



“Não podemos perder o controle do nosso poder de contar histórias por meio da arte. A inteligência artificial traz mais conforto, mas a arte não é sempre para confortar. Às vezes, é para confrontar também e fazer pensar. Para fazer arte, tem que ser humano. Precisa ter alma”, destaca Alok.



Existem bilhetes disponíveis na modalidade inteira na plataforma Tickets For Fun. Para assistir ao espetáculo na pista, é preciso desembolsar R$ 460. As entradas para as cadeiras leste e oeste saem por R$ 420. Já o acesso para a arquibancada central custa R$ 190. Para quem deseja uma experiência mais premium, dá para adquirir pacotes no camarote, que oferece serviço de open bar por R$ 1.300.



No Pacaembu, o público também poderá assistir a efeitos visuais produzidos com 600 drones e 4.000 placas de LED. Os portões abrem às 14h, mas Alok sobe ao palco às 19h30. A programação que antecede o show traz Soulfie b2b Ric Culie, Felguk b2b Subb, Bhaskar e Matuê. Neste ano, a Aurea Tour também passa por países como Romênia, Malta e Portugal.

Alok: Aurea Tour

Mercado Livre Arena Pacaembu – r. Capivari, Pacaembu, região central. Sáb. (28), a partir das 15h. Ingr.: de

R$ 190 a R$ 1.300 em Tickets For Fun