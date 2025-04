Site falso oferece ingressos para shows não confirmados de Billie Eilish no Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Circula nas redes sociais desde a tarde desta segunda-feira um link que leva para um site falso no qual são vendidos ingressos para supostas apresentações da sensação do pop Billie Eilish no Brasil, uma em São Paulo, dia 14 de junho, e outra no Rio de Janeiro, dia 15, datas nas quais ela tocará em Barcelona.