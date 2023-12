Simony retoma tratamento contra câncer no intestino

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Simony usou as redes sociais nesta terça-feira (12) para contar que retomou o seu tratamento contra um câncer no intestino, que descobriu um câncer no intestino entre maio e junho do ano passado. Após meses de quimioterapia e radioterapia, em janeiro ela anunciou que estava em remissão. Logo depois, ela iniciou a imunoterapia, tratamento que consiste em reforçar o sistema imunológico do paciente para que ele detecte e mate as células cancerígenas, mas Simony teve que interromper por um problema nos rins. “Hoje retomo meu tratamento. Como vocês sabem, tive uma toxidade nos rins, e por isso fui obrigada a parar com a imuno. Hoje é dia de agradecer a Deus mais uma vez por me permitir estar aqui e seguir com meu tratamento, que ainda tem mais 2 anos pela frente”, escreveu ela. A cantora seguiu dizendo que é só gratidão ao começar fazendo referência aos médicos e a família: “Meus filhos, meu marido, minha mãe, minha família e vocês que de longe me dão tanto amor. Vamos em frente um dia de cada vez. Eu posso. Eu acredito. Eu consigo”, concluiu.