Simone Mendes relembra prisão nos EUA: ‘Colocaram algemas nas minhas mãos’

A cantora afirmou que o episódio aconteceu quando tinha 15 anos e era backing vocal de Frank Aguiar

Redação Jornal de Brasília

28/11/2025 11h07

imagem do whatsapp de 2025 08 21 à(s) 16.02.30 28972419

A cantora está afastada dos palcos desde a separação da dupla que tinha com a irmã, Simone Mendes (Globo/Ramón Vasconcelos)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Simone Mendes, 41, revelou que foi presa nos Estados Unidos no início de sua carreira.

A cantora afirmou que o episódio aconteceu quando tinha 15 anos e era backing vocal de Frank Aguiar. Ela detalhou o ocorrido ontem no programa Angélica Ao Vivo (GNT).

De acordo com ela, foi detida após autoridades desconfiarem da apresentação. “Frank Aguiar foi fazer show nos Estados Unidos e tem vezes que eles encucam com algumas pessoas e mandam para a salinha. Queriam entender o show que ele queria fazer, porque éramos menores de idade”, explicou.

Por não falar inglês, a artista lembrou que foi algemada e ficou detida por um dia. “Colocaram algemas nas minhas mãos, atravessei o aeroporto num carro de polícia sem ninguém, sozinha. Fui fichada. Não falava uma palavra em inglês. Fiquei traumatizada por ter ficado com algemas nas mãos e correntes nos pés.”

Simone Mendes ainda comentou sobre a diferença de ir para os EUA atualmente. “Na segunda vez que tivemos que voltar, foi tranquilo e hoje sou prefeita de Orlando”, brincou.

