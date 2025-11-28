Simone Mendes relembra prisão nos EUA: ‘Colocaram algemas nas minhas mãos’

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Simone Mendes, 41, revelou que foi presa nos Estados Unidos no início de sua carreira.



A cantora afirmou que o episódio aconteceu quando tinha 15 anos e era backing vocal de Frank Aguiar. Ela detalhou o ocorrido ontem no programa Angélica Ao Vivo (GNT).



De acordo com ela, foi detida após autoridades desconfiarem da apresentação. “Frank Aguiar foi fazer show nos Estados Unidos e tem vezes que eles encucam com algumas pessoas e mandam para a salinha. Queriam entender o show que ele queria fazer, porque éramos menores de idade”, explicou.



Por não falar inglês, a artista lembrou que foi algemada e ficou detida por um dia. “Colocaram algemas nas minhas mãos, atravessei o aeroporto num carro de polícia sem ninguém, sozinha. Fui fichada. Não falava uma palavra em inglês. Fiquei traumatizada por ter ficado com algemas nas mãos e correntes nos pés.”



Simone Mendes ainda comentou sobre a diferença de ir para os EUA atualmente. “Na segunda vez que tivemos que voltar, foi tranquilo e hoje sou prefeita de Orlando”, brincou.